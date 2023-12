Disney annonce les plans du premier parc "Zootopie".

Shanghai Disney Resort vient d'annoncer le projet d'un parc sur le thème de "Zootopie", le premier dans un parc Disney.

Bien que les détails soient peu nombreux à ce stade, Disney a indiqué dans un communiqué que la construction devrait commencer dans le courant de l'année. Aucune date d'ouverture n'a été annoncée.

Les visiteurs seront invités à découvrir la métropole mammalienne de Zootopia, "où tout le monde peut être n'importe quoi", grâce à une nouvelle attraction majeure qui mêlera harmonieusement les histoires de Disney et les technologies de pointe pour donner vie au film préféré des fans et à ses personnages, notamment Judy Hopps et Nick Wilde", indique le communiqué de Disney sur Zootopia.

"Les divertissements, les produits dérivés et les offres de restauration et de boissons inviteront les visiteurs à s'immerger totalement dans le film d'animation primé aux Oscars."

Le choix de Shanghai par Disney pour le nouveau parc n'est pas une surprise. "Zootopie a connu un énorme succès en Chine, battant des records au box-office et devenant le premier film d'animation de l'histoire du pays.

L'ajout de Zootopia deviendra le huitième land du parc à thème et constitue la deuxième expansion majeure depuis l'ouverture de Shanghai Disney Resort en 2016 (regardez la couverture de l'ouverture par CNN dans la vidéo ci-dessus). Le Disney-Pixar Toy Story Land a ouvert ses portes l'année dernière.

Comme ses cinq homologues à Anaheim, Orlando, Tokyo, Paris et Hong Kong, Shanghai Disneyland est divisé en zones thématiques.

Outre le nouveau Toy Story Land, il y a Adventure Isle, Fantasyland, Gardens of Imagination, Tomorrowland, Treasure Cove et Mickey's Avenue.

"La rapidité de l'expansion de Shanghai Disney Resort témoigne de notre confiance et de notre engagement dans le développement futur de l'entreprise en Chine", a déclaré Bob Chapek, président de Disney pour les parcs, les expériences et les produits de consommation, dans un communiqué.

Source: edition.cnn.com