Disney a peut-être un problème avec les parcs.

Disney’s parks business a sous-performé les prévisions et les bénéfices ont quelque peu chuté le dernier trimestre. Bien que la société ait déclaré que la fréquentation était restée stable et que les gens dépensaient plus dans les parcs, elle a également reconnu que l’économie morose pesait sur les voyageurs qui avaient soutenu la société alors que son activité cinématographique et en streaming était en difficulté.

Alors que les Américains ont réduit leurs achats courants tels que la restauration rapide, le secteur des voyages et des loisirs était toujours celui sur lequel ils dépensaient. Mais le fait que les Américains moyens choisissent de rester chez eux pourrait être un signe préoccupant pour l’économie à mesure que le marché de l’emploi se dégrade.

Un fléchissement chez Disney Parks serait préoccupant pour le géant du divertissement, car une reprise du voyage post-Covid a soutenu la société lorsque ses films étaient en difficulté et que son activité en streaming n’était pas encore rentable.

L’inflation a également contribué à la baisse des revenus dans les parcs domestiques de Disney, et la nouvelle technologie et les attractions ont grignoté les bénéfices, selon la société.

Les problèmes de Disney Parks sont également intervenus à la suite de résultats catastrophiques d’Airbnb, qui ont fait chuter son cours en bourse mercredi après avoir annoncé une demande ralentie chez les consommateurs américains.

Les parcs domestiques et les parcs et croisières internationaux de Disney, en revanche, enregistrent des résultats différents.

«Le consommateur à faible revenu ressent un peu de stress. Le consommateur à haut revenu voyage à l’international», a déclaré Johnston.

Mais même avec des prix plus élevés, les gens sont réticents à annuler leurs vacances, surtout avec une société ayant une reconnaissance de marque aussi forte que Disney, a-t-il ajouté.

«Alors que nous avons observé une légère modération de la demande, je ne dirais certainly pas qu’il s’agit d’un changement significatif», a déclaré Johnston lors de l’appel. «Je ne pense pas qu’on puisse qualifier cela de durable, mais plutôt de quelques trimestres de résultats probablement similaires.»

Marriott a également signalé de meilleurs résultats dans ses hôtels de luxe par rapport à ses chaînes d’hôtels moins chères.

Les parcs internationaux de Disney ont enregistré des augmentations de la fréquentation et plus de chambres réservées. Les clients dépensent également plus dans les parcs. La société a noté que la fréquentation des parcs était comparable à celle de l’année dernière à la même période et que les dépenses par client étaient en hausse.

Un point lumineux pour Disney

Le service de streaming de Disney a réalisé un bénéfice pour la première fois, un exploit que seule Netflix a réussi à réaliser de manière régulière. Le géant des médias a annoncé des augmentations de prix pour Disney+, Hulu et ESPN+ mardi.

L’activité divertissement de la société a également rebondi depuis l’ère Covid, lorsque les clients ne se rendaient pas dans les salles de cinéma.

«Nous nous sommes remis au niveau d’excellence que nous avions lorsque nous produisions plusieurs milliards de dollars de films par an, et nous avons eu les trois plus grands films en mai, juin et juillet», a déclaré Johnston mercredi sur CNBC.

