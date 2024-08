Discussion sur l'interdiction des couteaux à la suite de l'incident mortel de Solingen

Le SPD plaide en faveur d'un renforcement considérable des lois sur les couteaux. À la suite d'un incident terroriste présumé, le chef du SPD, Lars Klingbeil, a déclaré à "Bild am Sonntag" que "l'Allemagne a un problème avec la violence liée aux couteaux". Il est en faveur d'une interdiction quasi-totale de porter des couteaux en public, déclarant : "Je ne comprends pas pourquoi les gens devraient porter des instruments de coupure dans leur routine quotidienne."

Klingbeil a également insisté sur la nécessité d'"éliminer les couteaux des rues et des espaces publics allemands". Il plaide pour une action rapide et décisive, y compris "l'extension significative des interdictions de couteaux".

Le membre du parti SPD, Dirk Wiese, a exprimé des opinions similaires, appelant à "des progrès dans les interdictions de couteaux", comme rapporté par la "Rheinische Post". Wiese plaide également pour des pouvoirs accrus pour les services de sécurité afin d'identifier les potentiels auteurs, en particulier dans les espaces numériques.

Wiese avait précédemment proposé une interdiction totale de porter des couteaux en public. Il estime que cette interdiction devrait être ouvertement discutée, comme rapporté par la "Rheinische Post".

Faeser avait annoncé avant l'attaque à Solingen qu'elle présenterait prochainement un projet de loi pour étendre les interdictions de couteaux. Cette mesure suit plusieurs crimes violents impliquant des couteaux. Le plan comprend également l'interdiction de types supplémentaires de couteaux. Cependant, Faeser a souligné la nécessité de plus de zones d'interdiction d'armes et de patrouilles de police renforcées.

Les critiques estiment que les mesures proposées sont insuffisantes pour réduire efficacement le nombre croissant d'attaques à l'arme blanche en Allemagne. Le député de Solingen, Jürgen Hardt (CDU), était sceptique quant à l'efficacité d'une interdiction générale, déclarant dans "Deutschlandfunk" que "nous avons déjà des interdictions, mais les criminels ne seront pas découragés par elles".

Hardt a proposé des interdictions spécifiques de porter des objets dangereux pour les individus ayant un passé de crimes violents. Une telle interdiction pourrait inclure les couteaux, les haches et autres armes.

L'appel pour renforcer les lois sur les armes a pris de l'ampleur suite à l'attaque au couteau à Solingen. Un individu non identifié a poignardé plusieurs personnes lors d'un festival de la ville vendredi soir, entraînant trois morts et huit blessés. La police recherche actuellement le suspect, qui a pris la fuite. Plusieurs couteaux ont été trouvés lors des recherches et sont actuellement examinés, il est pour l'instant incertain si l'un d'entre eux a été utilisé lors de l'attaque.

Le chef du SPD, Lars Klingbeil, soutient fermement la proposition du SPD d'étendre considérablement les interdictions de couteaux, faisant écho aux vues du membre du parti Dirk Wiese. Tous deux ont plaidé pour l'élimination des couteaux des espaces publics et ont appelé à des progrès dans les interdictions de couteaux.

