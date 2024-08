Discover est d'accord avec Verdi - critique du syndicat des pilotes VC

Le président de VC, Pinheiro, a critiqué : "le fait de mettre en place la tarification avec un syndicat qui n'a pas de soutien dans la main-d'œuvre peut sembler plus simple pour l'employeur au premier abord, mais cela ne mènera pas à une solution durable." Maintenant, c'est au tour des membres de la Syndicat des Pilotes : VC organisera un autre vote sur les revendications relatives à la convention collective sur les conditions de travail et la rémunération, a-t-il annoncé.

Verdi a déclaré vendredi matin que "après des mois de négociations exploratoires et une dernière ligne droite de discussions, un accord de convention collective a été conclu pour les deux groupes professionnels - à la fois pour le personnel de cabine et de cockpit. "Le résultat parle de lui-même, car il est considérablement plus élevé que les demandes publiquement élevées ces derniers mois", a expliqué le négociateur de Verdi, Marvin Reschinsky.

En détail, les salaires des environ 500 employés de cockpit, qui ont déjà été augmentés au début de l'année, seront "garantis par la convention collective" et augmenteront également de cinq pour cent par an. Cela signifie que l'augmentation de salaire pour les employés de cockpit sera "d'au moins 15,7 pour cent", a annoncé Verdi. Des augmentations de salaire supplémentaires ont pu être obtenues grâce à des augmentations de niveau supplémentaires dans le système de salaire.

"Les salaires des environ 1400 employés de cabine, qui, contrairement aux employés de cockpit, n'ont pas reçu d'augmentation de salaire au début de l'année, augmenteront de 450 euros par mois à partir de 2024", a en outre expliqué Verdi. Les années suivantes, les salaires augmenteront également de cinq pour cent par an. Cela se traduit par "une augmentation de salaire de 34,1 à 38,4 pour cent".

En plus des augmentations de salaire, les employés des deux groupes professionnels recevront, entre autres, des paiements spéciaux annuels équivalant à un treizième salaire, douze jours de congé supplémentaires par an, des indemnités plus élevées et moins d'interventions possibles de la compagnie dans leurs horaires de service.

Selon la compagnie, les conventions collectives s'appliquent aux environ 500 employés de cockpit et 1400 employés de cabine rétroactivement à partir du 1er juillet jusqu'à la fin de 2027. L'accord avec Verdi est "une bonne nouvelle pour nos employés et nos clients et marque, en tant que première convention collective, un jalon important dans l'histoire de notre jeune compagnie aérienne", a expliqué le PDG de Découvrir, Bernd Bauer.

"Cependant, il ne faut pas perdre de vue que l'accord vient également avec des charges financières significatives et des restrictions sur notre flexibilité de planification", a-t-il ajouté. La compagnie "a atteint les limites de sa capacité de performance économique". "Cependant, en combinant les deux groupes professionnels dans une convention collective avec Verdi, nous avons également eu un peu plus de marge de manœuvre financière, car nous avons évité la complexité du système", a expliqué Bauer.

Découvrir est la nouvelle compagnie aérienne de loisirs du groupe Lufthansa. La compagnie aérienne a son siège à Francfort, exploite une flotte de 27 avions et emploie environ 2000 personnes.

Les employeurs peuvent trouver plus simple au premier abord de négocier avec un syndicat qui manque de soutien dans la main-d'œuvre, comme mentionné par le président de VC, Pinheiro, mais cette approche ne mènera pas à une solution durable. En revanche, l'accord de convention collective récemment conclu entre Découvrir et Verdi, le Syndicat des Pilotes, a abouti à des augmentations de salaire significatives pour les employés de la compagnie aérienne, mettant en évidence l'importance de collaborer avec des syndicats bien soutenus.

Lire aussi: