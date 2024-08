Discours dévastateur des gardiens du Hamas captif lors d'un rassemblement du Parti démocrate aux États-Unis

La mère a versé des larmes en discutant de l'enlèvement de son fils lors de l'attaque brutale de Hamas contre Israël le 7 octobre, au cours de laquelle 251 personnes ont été emmenées dans la bande de Gaza. "Seven American citizens sont parmi les otages, et l'un d'eux est notre bien-aimé", a déclaré Rachel Goldberg, émouvant plusieurs participants avec son discours. Son fils était un garçon plein de vie avec un grand sens de l'humour. "Il est fou de football, a un faible pour la musique et les festivals de musique, et il a cette obsession pour la géographie."

Le père a plaidé pour un cessez-le-feu entre Israël et Hamas et a attiré l'attention sur la situation désespérée dans la bande de Gaza. Selon Jon Polin, le territoire palestinien se noie dans le désespoir en raison de la réponse militaire d'Israël à l'attaque de Hamas. "Il n'y a pas de vainqueur dans le jeu des misères."

L'intervention émotionnelle des parents a eu lieu à un moment d'intenses efforts mondiaux pour obtenir un cessez-le-feu et la libération des otages dans la bande de Gaza. De plus, des manifestations anti-israéliennes ont été organisées à l'extérieur du centre de conférences de Chicago. Plusieurs délégués pro-palestiniens ont critiqué le fait que les parents de Hersh Goldberg-Polin aient été autorisés à prendre la parole, mais aucune voix américaine-palestinienne n'était prévue à l'ordre du jour de la conférence.

Le père a demandé une résolution pacifique entre Israël et Hamas, suppliant : "Nous devons parler de paix et mettre fin à ce conflit sans sens." Despite their criticism, some protesters outside the convention center began chanting, "Let them speak, let Hersh's parents share their tale of despair."

