Diriyah : le dernier "grand projet" visant à transformer l'Arabie saoudite

Si grand, en fait, que le pays concentre ses efforts sur ce qu'il appelle les "giga-projets", des développements qui constituent une partie essentielle du plan Vision 2030 du Royaume visant à créer de nouveaux écosystèmes économiques et à stimuler la diversification.

L'Arabie saoudite vise à attirer 100 millions de visiteurs par an d'ici 2030, ce qui n'est pas un mince objectif si l'on considère que le pays n'a accueilli ses premiers touristes munis d'un visa électronique qu'en 2019.

De nouvelles destinations futuristes et parfois controversées, telles que NEOM, avec sa ville miroir sans voiture de 170 kilomètres The Line et la station de sports d'hiver de Trojena, voient le jour à travers le Royaume pour attirer ces visiteurs, aux côtés d'autres projets axés sur l'histoire ancienne de la nation, tels que les tombes nabatéennes d'AlUla et les villes-oasis de Khaybar et Tayma.

À la périphérie de la capitale saoudienne, Riyad, un autre projet gigantesque vise à attirer 27 millions de ces visiteurs annuels sur un site de 14 kilomètres carrés rempli d'attractions historiques et culturelles.

Considérée comme le berceau de la nation, Diriyah est le siège ancestral de la dynastie des Al Saoud et abrite le site d'At-Turaif, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, où s'est établi le premier État saoudien en 1727.

Diriyah revêt une importance considérable pour l'Arabie saoudite moderne, tant sur le plan historique que culturel. Et comme il s'agit d'un gigantesque projet clé dans le cadre du plan Vision 2030 du Royaume, la pression est forte pour qu'il soit mené à bien.

Un prix de plusieurs milliards de dollars

Jerry Inzerillo, directeur général du groupe Diriyah Gate Development Authority, a été chargé de cette tâche. Vétéran de l'hôtellerie depuis cinq décennies, il dirige une équipe dont l'objectif est de faire de Diriyah un projet phare de Vision 2030, offrant "des expériences culturelles inégalées aux visiteurs et stimulant la croissance économique du Royaume".

"Nous nous engageons à préserver et à promouvoir l'histoire et la culture de la ville, et nous sommes impatients d'accueillir des visiteurs du monde entier pour témoigner de sa beauté et faire partie de l'héritage qu'elle représente", déclare-t-il.

La construction d'une destination n'est pas une mince affaire.

Diriyah est un projet de 63,2 milliards de dollars qui, selon Inzerillo, est "l'un des plus grands et des plus complexes au monde".

Mais que peuvent faire les visiteurs une fois sur place ?

Les premières phases du plan directeur ont été inaugurées à la fin de l'année 2022. Elles comprennent le site du patrimoine mondial d'At-Turaif, avec de nouvelles galeries et de nouveaux musées qui retracent l'histoire de Diriyah, ainsi que des vestiges des remparts de la ville, des palais royaux et des mosquées.

Juste en face se trouve Bujairi Terrace, un ensemble de lieux de restauration construits dans le style architectural traditionnel en briques de terre de Najdi, comprenant des concepts locaux servant une cuisine saoudienne haut de gamme ainsi que des restaurants internationaux tels qu'Angelina, COVA et Sarabeth's.

Mais les projets pour Diriyah vont bien au-delà de quelques restaurants et musées.

"Nous avons un plan directeur évolutif qui s'adapte pour garantir que nous restons sur la bonne voie, et nous lancerons de nouveaux actifs chaque année jusqu'en 2030", explique M. Inzerillo. "Notre objectif est de créer un centre culturel de classe mondiale au cœur de la nation.

Musique et lumières

Quelque 38 nouveaux hôtels et centres de villégiature ouvriront leurs portes à Diriyah, dont des établissements de grandes marques telles que Ritz-Carlton, Park Hyatt et Raffles, ainsi que six musées, 26 attractions culturelles, plus de 400 magasins de luxe et de style de vie, et plus d'une centaine de souks et de bazars.

Six parcs s'étendront sur 2,6 kilomètres carrés, plantés de dizaines de milliers d'arbres et traversés par des sentiers et des pistes pour la marche, le vélo et l'équitation.

Les événements occuperont également une place importante dans la destination, et un programme chargé est déjà en cours. L'édition 2022 de la Diriyah Season a démarré en octobre et s'est poursuivie jusqu'au 22 février 2023, avec des événements très énergiques comme la course de Formule E de Diriyah en janvier et des concerts de John Legend, French Montana et Martin Garrix.

Les palmeraies de Diriyah sont actuellement transformées par des installations lumineuses immersives réalisées par des artistes internationaux et saoudiens, notamment Masamichi Shimada et Balqis AlRashed, dans le cadre des Diriyah Nights, avec des concerts de musique arabe, des restaurants pop-up et des salons de shisha qui attirent les habitants de la capitale.

Le festival urbain de Diriyah s'est déroulé du 10 au 11 février et du 15 au 18 février, avec du parkour, du skateboard, du breakdancing et la Coupe du monde 2023 de BMX Freestyle.

Diriyah est en passe de changer le visage de Riyad dans son ensemble. Non seulement il donnera aux touristes davantage de raisons de visiter la ville, mais les nouvelles infrastructures mises en place - stratégies de ville intelligente, zones piétonnes, utilisation accrue des transports publics et nouvelle connexion au métro - constitueront une véritable bouffée d'air frais par rapport à la circulation, notoirement dense, de Riyad.

Environ 100 000 personnes devraient s'installer dans les nouveaux quartiers résidentiels de Diriyah.

Les sites patrimoniaux d'At-Turaif sont animés par une équipe de 30 jeunes guides saoudiens enthousiastes, qui conduisent les visiteurs dans des galeries retraçant l'histoire de Diriyah et abordant des sujets tels que l'équitation, l'architecture traditionnelle, la monnaie et le commerce.

Les visiteurs peuvent même se retrouver à explorer le site en compagnie de membres de la famille royale. L'un des guides est la princesse Al-Jawhara Abdulmohsin Al-Saud, âgée de 30 ans, membre de la famille Al-Saud dont c'est la terre ancestrale.

De grands espoirs

La princesse a expliqué à CNN que c'est une visite à At-Turaif avec sa famille qui l'a décidée à jouer un rôle dans l'industrie touristique en plein essor du pays. En tant que membre de l'équipe chargée de l'expérience d'At-Turaif, elle guide les visiteurs à travers les expositions consacrées aux premiers imams qui ont joué un rôle essentiel dans la formation de l'Arabie saoudite moderne.

"Je savais que je voulais participer à la préservation et au partage de ce trésor culturel", a-t-elle déclaré par courrier électronique. "J'ai posé ma candidature à la Diriyah Company et j'ai été ravie d'avoir l'opportunité de jouer un rôle en aidant à faire revivre l'histoire d'At-Turaif aux visiteurs du monde entier.

Compte tenu de son héritage familial, ce rôle revêt une importance encore plus grande pour elle. "En tant que membre de la Maison des Saoud, guider les visiteurs à travers la Diriyah est une expérience vraiment significative et pleine d'humilité. J'ai le privilège de faire revivre leurs histoires pour que tout le monde puisse les apprécier et en tirer des enseignements."

L'espoir est grand que Diriyah attire des visiteurs aussi intéressés par le patrimoine culturel du royaume que par ses ambitieux développements futuristes.

M. Inzerillo en est persuadé : Diriyah offre autant aux Saoudiens qu'aux visiteurs, donnant à chacun l'occasion de comprendre la culture, l'histoire et les traditions de l'Arabie saoudite.

"Pour les habitants, c'est l'occasion de célébrer et de renouer avec la riche histoire et la culture dont ils ont hérité", explique-t-il.

"Pour les visiteurs, c'est l'occasion de s'immerger dans une expérience culturelle unique et authentique, d'explorer le site d'At-Turaif, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, et de découvrir l'architecture traditionnelle et la beauté naturelle de cette ville construite à partir de la terre.

Source: edition.cnn.com