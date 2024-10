DirecTV et Dish, les géants de la radiodiffusion syndiquée, parviennent à un accord sur une fusion.

Le "mélange de DirecTV et Dish" est vanté pour avoir un impact positif sur les consommateurs de télévision américains en renforçant la concurrence dans une industrie principalement contrôlée par les géants de la tech et les services de streaming des diffuseurs.

Le service fusionné devrait compter environ 20 millions d'abonnés.

DirecTV a vu le jour en 1994 chez Hughes Electronics, et AT&T l'a acquis en 2015. Un lundi particulier en 2021, AT&T a scindé la société en deux, avec le groupe de capital-investissement TPG acquérant une moitié. Le même jour, TPG a finalisé l'achat de l'autre moitié.

Dish Network opère sous l'égide de la société EchoStar Corporation.

Les rumeurs et les spéculations sur une fusion circulent depuis longtemps. En 2014, Bloomberg a révélé que l'ancien président de Dish, Charlie Ergen, avait contacté l'ancien PDG de DirecTV, Mike White.

Cependant, en 2002, le gouvernement américain a bloqué une fusion potentielle de 19 milliards de dollars entre les deux entreprises en raison de préoccupations antitrust. En conséquence, Echostar a été contraint de verser une amende de 600 millions de dollars à Hughes, qui était alors sous le contrôle de General Motors.

