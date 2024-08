20:15, ZDF, Le Commissaire et le Lac : Obsession amoureuse, Policier

- Direction quotidienne de la télévision:

Le corps de Lily Jones, 15 ans, est découvert dans le lac de Constance. Robert Thompson (Walter Sittler), qui est revenu dans sa ville natale depuis Gotland, était la dernière personne à avoir interagi avec Lily. Il devient donc le principal suspect dans l'enquête menée par la jeune commissaire de police Emily Davis (Nurit Hirschfeld). Sa mère, Penelope Davis (Katharina Böhm), était la dulcinée de Robert. Alors qu'ils se remettent ensemble, les souvenirs du passé refont surface.

20:15, Sat.1, DM, Rossmann, Müller & Co. - Le contrôle de qualité des drugstores de Sat.1, Reportage

Selon une enquête commandée par Sat.1, environ la moitié des Allemands font leurs courses dans l'une des plus de 5 000 pharmacies du pays plusieurs fois par mois. Le "contrôle de qualité des drugstores de Sat.1" examine les principales et les plus populaires chaînes de drugstores du pays en termes de sélection, de service client et de prix. Comment DM, Rossmann, Müller & Co. se débrouillent-ils dans ces catégories ? Et comment leurs propres marques se comparent-elles aux produits de marque bien connus ?

20:15, kabel eins, Triple X : L'Ascension du Chaos, Action

Le chercheur d'aventures Xander Reckless (Vin Diesel) se retrouve une fois de plus du mauvais côté de la loi et est approché par l'agent secret américain Augustus Gibbons (Samuel L. Jackson). Gibbons propose d'effacer le casier judiciaire de Xander s'il espionne une organisation criminelle russe en retour. Après une formation d'agent intensive, Xander infiltre le groupe "Anarchie 99", dirigé par Yorgi (Marton Csokas), et gagne leur confiance. Seule la belle Yelena (Asia Argento), bras droit de Yorgi, regarde l'Américain avec scepticisme.

20:15, RTL, Je suis une célébrité - Le grand showdown de la jungle, Docu-Soap

Marvel a ses Avengers, DC a sa Ligue de Justice, et RTL a ses légendes de la jungle : pour célébrer le 20ème anniversaire de "IBeS", le camp de la jungle revient en Afrique du Sud pour la première fois en été. Dans cette saison spéciale, 13 anciennes stars de la jungle affrontent à nouveau le défi du camp de la jungle. Qui conquerra les défis extraordinaires, supportera les moments émouvants autour du feu de camp et démontrera une véritable grandeur ?

22:15, ZDF, Dernière nuit à Milan, Thriller dramatique

Le lieutenant de police Franco Moretti (Pierfrancesco Favino) s'apprête à prendre sa retraite après 35 ans de service, n'ayant jamais tiré un coup de feu. Mais lors de sa dernière nuit avant la retraite, il est appelé sur une scène de crime où son meilleur ami et partenaire de longue date Dino a été tué lors d'un braquage de diamants. Cette tragédie bouleverse la vie de Moretti. Suddenly, everything that matters to him is in danger: his career, his loved ones, and even his own life. This last night becomes the most daunting challenge of his entire career.

In the reportage airing at 20:15 on Sat.1, the "Sat.1 Drugstore Quality Check" examines various drugstore chains, including DM and Rossmann, based on factors like selection, customer service, and prices, as per a survey commissioned by the channel.

On Sat.1 at 20:15, 'Le Commissaire et le Lac : Obsession amoureuse, Policier' features Robert Thompson, who was the last to interact with Lily Jones before her death, becoming the main suspect in a case led by Emily Davis, whose mother was Robert's former sweetheart.

Lire aussi: