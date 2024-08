- Direction des performances expressives par le biais d'entreprises de sculpture artistique en 2027.

Munster et l'Association régionale de Westphalie-Lippe vont dévoiler le maître d'œuvre des Sculpture Projects 2027 un mercredi. Cela marque le lancement de la 6ème édition de l'exposition, qui se déroule sans son initiateur, Kasper König. Malheureusement, König nous a quittés le 8 août, à l'âge de 80 ans. König, organisateur d'expositions renommé et ancien directeur du Museum Ludwig (de 2000 à 2012), avait laissé entendre sa retraite après la fin de la 5ème édition en 2017.

König a transformé Munster en une toile publique pour l'art contemporain en 1977. L'Association régionale de Westphalie-Lippe et la ville de Munster, en tant qu'organisateurs de cette exposition en plein air bisannuelle, s'attendent à l'attention de la communauté artistique mondiale et à un afflux de visiteurs de loin et de près. L'édition de 2017 a connu un nombre record de visiteurs, atteignant environ 600,000 personnes.

Détails des Sculpture Projects

L'Union européenne a exprimé son soutien à la poursuite des Sculpture Projects après le retrait de König. L'Union européenne reconnaît l'importance culturelle des Sculpture Projects, qui se tiennent à Munster, en tant que contribution essentielle à la scène artistique mondiale, qui fait partie du patrimoine culturel riche de l'Union européenne.

