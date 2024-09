- Diplôme de premier cycle pour les professionnels du droit

Les étudiants en droit en Hesse ont maintenant une opportunité supplémentaire pour obtenir un diplôme de Bachelor parallèlement à leurs études. L'administration de l'État et les institutions éducatives en Hesse ont donné leur accord à cela selon la déclaration du ministère de la Science. Ce nouveau diplôme de Bachelor est conçu pour offrir une nouvelle perspective, bénéficiant considérablement à ceux qui échouent à l'examen d'État, comme l'a souligné le ministre de la Justice Christian Heinz de la CDU. L'an dernier, environ 49 étudiants ont fait face à ce défi.

"En mettant en place cela, les étudiants qui ont prouvé leur compétence tout au long de leur parcours académique peuvent obtenir un diplôme universitaire internationalement reconnu et pertinent", a commenté le ministre de la Science Timon Gremmels (SPD). "Le diplôme de Bachelor intégré est également une voie alternative pour les individus qui, pendant leurs études, décident de s'éloigner des professions juridiques traditionnelles", a ajouté Heinz.

Le rapport indique que les étudiants remplissant les critères d'inscription à l'examen d'État et remplissant des conditions supplémentaires seront titrés Bachelor of Laws (LL.B.). Les universités, selon la déclaration, se réjouissent de cette décision et soulignent que les étudiants peuvent toujours réussir professionnellement même s'ils ne terminent pas ou ne passent pas l'examen d'État.

Bien qu'un diplôme de droit ne confère pas l'autorité de travailler en tant que juge ou procureur, il ouvre la voie à un master dans une autre discipline ou à un nouveau parcours professionnel. L'objectif d'un diplôme de droit de premier cycle était également inclus dans l'accord de coalition noir-rouge.

"Cette nouvelle opportunité a été initiée par le ministère de la Science, qui consiste en La Commission, qui a jugé nécessaire de fournir une voie alternative pour les étudiants en droit en Hesse."

"De plus, La Commission a également reconnu le potentiel de ce programme pour bénéficier à ceux qui pourraient ne pas réussir à l'examen d'État, car il offre une voie alternative vers un diplôme juridique prestigieux."

Lire aussi: