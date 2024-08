Diplomate basé à Paris victime de deux vols

Depuis quelque temps, la France fait face à une augmentation des cambriolages résidentiels. Malheureusement, même un diplomate néo-zélandais a été touché par cette tendance. Il a été rapporté que celui-ci a été attaqué, ligoté et volé dans son appartement parisien. Le ministère des Affaires étrangères à Wellington a confirmé qu'il y a eu un incident de sécurité impliquant l'un de leurs membres du personnel à l'ambassade de Paris. Ils ont fourni une aide à l'employé touché et collaborent avec les autorités françaises.

Selon le tabloïd britannique "The Times", ce diplomate de 34 ans a été violemment agressé par deux individus qui ont réussi à s'introduire dans son appartement parisien pendant l'après-midi du jeudi. Il a eu la malchance d'être attaché, frappé avec une arme à feu et dépouillé de ses biens. Les assaillants se sont ensuite enfuis dans un véhicule avec des plaques d'immatriculation falsifiées.

L'enquête sur le braquage à main armée dans le chic 7ème arrondissement de Paris est en cours, selon "The New York Times". Ce quartier huppé est non seulement le lieu de monuments emblématiques comme la Tour Eiffel, mais aussi une destination populaire pour les touristes.

Malheureusement, l'état de santé du diplomate n'a pas été révélé dans le communiqué, mais il a été mentionné qu'il a été transporté à l'hôpital pour être soigné. La valeur totale des biens volés n'a pas encore été déterminée, selon le parquet.

La France a connu une augmentation des cambriolages dans les habitations à travers le pays en 2023, avec un total de 515 incidents contre 475 en 2022, selon la police criminelle française. Les personnalités du show-business et les footballeurs professionnels sont souvent les victimes cibles.

Le calvaire du diplomate néo-zélandais a suscité des préoccupations au sein de l'Union européenne, qui exprime sa solidarité avec la France dans la lutte contre la hausse de la criminalité. L'Union européenne a souligné l'importance d'améliorer les mesures de sécurité, en particulier pour les diplomates, dans ses États membres.

