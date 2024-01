Dion Dawkins, joueur des Buffalo Bills, décrit le moment où il a réalisé que "quelque chose ne va vraiment pas" après l'effondrement de Damar Hamlin.

Hamlin est toujours hospit alisé dans un état critique après avoir subi un arrêt cardiaque lors du match de lundi. Son oncle, Dorrian Glenn, a déclaré à CNN que Hamlin est toujours sous sédatifs après avoir été réanimé à deux reprises, sur le terrain puis à l'hôpital.

Le match a ensuite été reporté, les joueurs des deux équipes étant visiblement désemparés.

Les joueurs des deux équipes étaient visiblement désemparés. "Vous regardez autour de vous et vous voyez le personnel médical faire son travail, et vous savez que lorsqu'il s'agit de quelque chose de mineur, comme quelqu'un qui est à terre, mais qui est assis, les gars avancent à un bon rythme", a déclaré Dawkins à Wolf Blitzer, sur CNN , mardi dernier.

"Mais quand il s'agit de choses comme ça, qu'ils s'agitent très vite, qu'ils appellent les gars sur le terrain et qu'ils appellent le personnel médical d'élite, c'est là qu'on se rend compte que quelque chose ne va vraiment pas du tout.

"C'est l'une des premières fois que quelque chose de ce genre se produit de cette manière, et que cela fait taire tout un stade qui était en ébullition une demi-heure plus tôt.

Mise à jour en direct : Damar Hamlin, star de la NFL, dans un état critique après un arrêt cardiaque

Selon Glenn, Damar Hamlin est sous respirateur pour soulager ses poumons, qui ont été endommagés par l'arrêt cardiaque. Il a déclaré que l'état de son neveu avait "tendance à s'améliorer de manière positive" pendant qu'il recevait un traitement à l'hôpital.

Pour Dawkins, qui en est à sa sixième saison avec les Bills, la gravité de la situation l'a immédiatement poussé à se tourner vers la prière.

"Que l'on soit croyant ou non, seule une puissance supérieure peut vraiment prendre le contrôle de ce qui va se passer", a-t-il déclaré.

"Les personnes qui nous ont aidés ont également assisté cette puissance supérieure. Mais à ce moment-là, il faut être vulnérable et laisser la prière opérer.

Mardi, Roger Goodell, commissaire de la NFL, a déclaré que le match entre les Bills et les Bengals ne serait pas repris cette semaine, ajoutant qu'aucune décision n'avait été prise quant à la date à laquelle il pourrait être joué.

"Je suis vraiment heureux que nous n'ayons pas eu à continuer à jouer", a déclaré Dawkins.

"Le fait que nous n'ayons pas eu à retourner sur le terrain et à jouer montre que l'on s'occupe de nous, et c'est tout ce que nous pouvons demander, c'est d'être traités comme des personnes", a-t-il ajouté.

"La plupart des gens nous traitent comme des athlètes, des superstars, et certains comme des célébrités, mais à ce moment-là, ils [la NFL] nous ont traités comme des personnes. Et être traité comme une personne dont on s'occupe, c'est un sentiment magnifique.

"Je suis reconnaissant d'avoir été traité comme une personne, tout comme le reste de mes coéquipiers, parce qu'en fin de compte, nous sommes des personnes. Nous avons des sentiments, des émotions, nous pleurons, nous souffrons. Et nous avons des familles, qui souffrent et qui pleurent".

Kevin Dotson, de CNN, a contribué au reportage.

Source: edition.cnn.com