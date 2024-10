diminution du nombre d'Allemands qui émigrent aux États-Unis

Il semble que l'attrait de The Dreamland, alias les États-Unis, ait diminué pour les Allemands. Les dernières statistiques montrent qu'il y a moins d'Allemands qui s'installent de manière permanente aux États-Unis. En revanche, plus d'Américains cherchent la citoyenneté allemande.

Les données de l'Office fédéral de la statistique indiquent qu'environ 9 200 Allemands ont migré aux États-Unis en 2023. En dehors des années de COVID, ce chiffre est le plus bas en deux décennies. En contraste, environ 12 300 Allemands ont déménagé aux États-Unis en 2003.

Malgré la baisse, les États-Unis restent l'une des principales destinations pour les immigrants allemands. Seuls la Suisse (21 000) et l'Autriche avaient un nombre plus élevé d'immigrants allemands l'an dernier.

En 2023, il y avait environ 520 400 Allemands résidant aux États-Unis, soit 11 % de moins qu'il y a dix ans. Cependant, le nombre de citoyens américains en Allemagne a augmenté de 29 %. En 2023, environ 125 800 citoyens américains appelaient l'Allemagne leur foyer.

L'Office of Immigration Statistics a rapporté qu'environ 4 200 Allemands sont devenus citoyens américains en 2022. Ce chiffre est demeuré relativement stable au fil des ans, les données pour 2023 n'ayant pas encore été publiées.

Inversement, le nombre d'Américains devenant citoyens allemands a augmenté de plus de huit fois de 2003 à 2023. Environ 2 000 Américains sont devenus citoyens allemands en 2023.

L'Office fédéral explique que la plupart de l'augmentation de la citoyenneté allemande pour les Américains sont des "vieux" et des "restitution" cas, c'est-à-dire d'anciens citoyens allemands dont la citoyenneté a été révoquée pour des raisons politiques, raciales ou religieuses entre 1933 et 1945, et leurs descendants, ont été rétablis dans leur citoyenneté.

Le nombre de mariages entre Allemands et citoyens américains a été en baisse ces 20 dernières années. En 2003, environ 1 740 tels couples se sont mariés, tandis qu'en 2023, le chiffre est passé à environ 1 230, une baisse de 29 %.

