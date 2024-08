- diminution de la population de guêpes en Bavière en raison des pluies de printemps

En fin d'été, les guêpes sont souvent à l'origine de nuisances, mais cette année, elles semblent moins présentes en Bavière qu'au cours des années précédentes. Lors du projet de science citoyenne "Été des insectes" en juin et août, on a observé moins de guêpes qu'en 2023 et 2022. Tarja Richter, experte en insectes de l'organisation de conservation LBV à Hilpoltstein, attribue cela à l'été pluvieux.

L'organisation LBV, en collaboration avec l'Association allemande pour la protection de la nature (NABU), a encouragé les habitants allemands à surveiller et à documenter les insectes à proximité pendant deux heures en juin et août. Le but de ce projet est de recueillir des informations sur la santé des coléoptères, des abeilles, des papillons et d'autres espèces d'insectes en Allemagne.

Richter explique que les guêpes ont besoin d'un temps clément pendant l'été pour construire leurs nids. Les guêpes ouvrières sortent ensuite pour attraper des insectes comme nourriture pour les larves. Cette année, les fortes pluies ont probablement entraîné une construction de nids plus petite ou retardée, selon Richter.

Plusieurs espèces de guêpes habitent l'Allemagne, mais seules la guêpe commune (Vespula vulgaris) et la guêpe allemande (Vespula germanica) ont tendance à causer des problèmes aux stands de glaces et aux barbecues. Cela est particulièrement vrai en fin d'été, généralement d'août à mi-septembre, lorsque la plupart des guêpes ont éclos et cherchent de la nourriture.

Richter explique que les guêpes adultes se nourrissent de nectar, de sève végétale et de fruits. Les larves produisent également une substance sucrée que les guêpes ouvrières consomment. Cependant, en fin d'été, cette source de nourriture devient rare. "Elles viennent alors vers nous", a déclaré Richter, en référence à l'attraction des aliments et des boissons sucrées comme la crème glacée, le jus de fruits et le gâteau aux fruits.

Pour éloigner les guêpes, Richter suggère de les asperger d'eau avec un pulvérisateur. "Elles s'envolent car elles pensent qu'il pleut et elles veulent se nettoyer d'abord", a-t-elle déclaré. Il est également recommandé de placer une assiette avec, par exemple, des raisins coupés loin de la table de desserts comme diversion. Cette assiette doit être placée avant de servir le dessert.

Les résultats du projet "Été des insectes" en 2024 restent à découvrir.

La diminution de la présence de guêpes en Bavière cette année pourrait potentiellement être une bonne nouvelle pour d'autres espèces d'insectes qui partagent "la nature", car moins de compétition pour les sources de nourriture pourrait leur profiter. Richter a souligné que les guêpes ont besoin d'un temps clément pendant l'été pour construire efficacement leurs nids, ce qui a été compromis par les fortes pluies cette année.

