- Dimanche d'été - Les températures augmentent pour le début de la semaine

Dimanche sera chaud et estival à Berlin et dans le Brandebourg. Les températures varieront de 24 à 28 degrés Celsius. Les valeurs les plus élevées sont attendues dans le sud du Brandebourg, selon les prévisions de l'Office météorologique allemand. Des champs nuageux traverseront les régions, mais la couverture nuageuse diminuera en soirée.

Dans la nuit de dimanche à lundi, les températures chuteront à 14 à 9 degrés Celsius. Au cours de la journée, des valeurs maximales de 25 à 30 degrés Celsius sont attendues. Selon les prévisions, le soleil brillera et il restera sec.

Dans la nuit de lundi à mardi, les températures chuteront à 16 à 12 degrés Celsius. Au cours de la journée, les météorologues prévoient 30 à 33 degrés Celsius. La chaleur sera accompagnée de quelques nuages, mais il n'y aura pas de refroidissement dû à la pluie.

Le dimanche prochain, les habitants de Berlin et du Brandebourg pourront profiter de la chaleur, avec des températures variant de 24 à 28 degrés Celsius. Après avoir profité du dimanche estival, les individus remarqueront une baisse significative des températures dans la nuit de dimanche à lundi.

Lire aussi: