Personnel

Dilma Rousseff en bref

Date de naissance : 14 décembre 1947

Lieu de naissance : Belo Horizonte, Minas Gerais, Brésil

Nom de naissance : Dilma Vana Rousseff

Père : Pedro Rousseff, entrepreneur en construction

Mère : Dilma Jane (da Silva) Rousseff, enseignante : Dilma Jane (da Silva) Rousseff, enseignante

Mariages : Carlos Araujo (1973-2000, divorcé) ; Claudio Galeno Linhares (1968-début des années 1970, divorcé)

Enfants : avec Carlos Araujo : Paula, 1976

Formation : Université fédérale de Rio Grande do Sul, licence en économie, 1977

Autres faits

Avant de se présenter à l'élection présidentielle, elle n'avait jamais brigué de mandat électif.

Elle a rejoint le mouvement de résistance contre la dictature militaire et a été emprisonnée et prétendument torturée au début des années 1970.

Mme Rousseff a démocratisé le secteur de l'électricité au Brésil grâce au programme "Luz Para Todos" (Lumière pour tous), qui a permis de généraliser l'accès à l'électricité, même dans les zones rurales.

Chronologie

1986 - Secrétaire aux finances de la ville de Porto Alegre.

2003 - Il est nommé ministre des mines et de l'énergie par le président Luis Inácio Lula da Silva.

2003-2010 - Président de Petrobras, la compagnie pétrolière publique brésilienne.

Juin 2005-mars 2010 - Chef de cabinet de Lula da Silva.

Avril 2009 - Elle apprend qu'elle est atteinte d'un lymphome de stade 1 et commence un traitement. En septembre, elle est déclarée exempte de cancer.

31 octobre 2010 - Remporte le second tour de l'élection présidentielle et devient la première femme présidente du Brésil.

21 septembre 2011 - Elle devient la première femme à donner le coup d'envoi des débats annuels de l'Assemblée générale des Nations unies.

2011 - Des allégations de corruption sont à l'origine du renvoi de six ministres au cours de la première année de son mandat. Entre juin et décembre, son chef de cabinet, les ministres du tourisme, de l'agriculture, des transports, des sports et du travail ainsi que 20 employés du secteur des transports démissionnent à la suite du scandale.

17 septembre 2013 - LesÉtats-Unis et le Brésil conviennent de reporter la visite d'État de Mme Rousseff à Washington le mois prochain en raison de la controverse suscitée par les informations selon lesquelles le gouvernement américain espionnerait ses communications.

24 septembre 2013 - Dans un discours devant l'Assemblée générale de l'ONU, Mme Rousseff évoque les allégations selon lesquelles l'Agence nationale de sécurité américaine l'aurait espionnée. "S'immiscer de la sorte dans la vie et les affaires d'autres pays est une violation du droit international et, en tant que tel, un affront aux principes qui devraient régir les relations entre les pays, en particulier entre les nations amies".

2014 - Des dirigeants de Petrobras sont accusés d'avoir illégalement "détourné" des milliards de dollars des comptes de l'entreprise pour leur usage personnel ou pour payer des fonctionnaires. Mme Rousseff a été présidente de Petrobras pendant de nombreuses années au cours desquelles la corruption présumée a eu lieu. Elle nie avoir eu connaissance de la corruption.

26 octobre 2014 - Elle estréélue présidente.

Le2 décembre 2015, le président de la chambre basse du Congrès, Eduardo Cunha, lance uneprocédure de destitution contre Mme Rousseff. Mme Rousseff est accusée d'avoir dissimulé un déficit budgétaire pour se faire réélire en 2014, et ses opposants lui reprochent d'être à l'origine de la pire récession que le pays ait connue depuis des décennies.

17 avril 2016 - Un total de 367 législateurs de la chambre basse du parlement brésilien votent en faveur de la destitution de Mme Rousseff, soit bien plus que la majorité des deux tiers requise par la loi. La motion de destitution sera ensuite soumise au Sénat.

12 mai 2016 - LeSénat brésilien vote par 55 voix contre 22 l'ouverture d'un procès en destitution contre Mme Rousseff. Mme Rousseff se retirera pendant 180 jours et le vice-président Michel Temer assurera l'intérim pendant la durée du procès.

4 août 2016 - Après qu'un rapport final ait conclu qu'il existe des raisons de procéder à la destitution formelle de Mme Rousseff, la commission de destitution du Sénat brésilien vote en faveur du procès de la présidente suspendue devant l'ensemble de la chambre sénatoriale.

25 août 2016 - Le procès en destitution de Mme Rousseff commence.

31 août 2016 - Le Sénat brésilien vote par 61 voix contre 20 en faveur de la destitution de Mme Rousseff.

5 septembre 2017 - Des accusations de corruption sont portées contre Mme Rousseff, son prédécesseur Lula da Silva et six membres du Parti des travailleurs. Ils sont accusés d'avoir dirigé une organisation criminelle pour détourner des fonds de la société pétrolière publique Petrobras. Ces accusations sont liées à l'opération "Car Wash", une longue enquête sur le blanchiment d'argent menée par le gouvernement brésilien. Lula da Silva, Rousseff et le Parti des travailleurs nient ces accusations.

7 octobre 2018 - Mme Rousseff n'obtient que 15 % des voix pour le poste de sénateur lors des élections générales.

24 mars 2023 - La Nouvelle banque de développement annonce que son conseil des gouverneurs a élu Mme Rousseff comme nouvelle présidente.

Source: edition.cnn.com