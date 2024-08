DIHK: la pénurie d'azubi continue de s'aggraver

Dans l'enquête publiée jeudi par la Chambre de commerce et d'industrie allemande (DIHK), plus d'un tiers des entreprises - 35 % - ont déclaré qu'elles n'avaient pas reçu une seule candidature. Cela représente environ 30 000 entreprises de formation.

Les secteurs les plus touchés sont l'industrie, l'hôtellerie, le commerce de détail, les transports et la construction, selon Achim Dercks, vice-PDG de la DIHK. Les petites entreprises sont particulièrement touchées.

Les causes du manque d'apprentis sont variées, avec le changement démographique comme facteur. Selon la DIHK, les jeunes manquent de "orientation professionnelle efficace et ciblée". Les écoles devraient y consacrer plus de temps, et les matières financières et MINT (mathématiques, informatique, sciences naturelles et technologie) devraient avoir une plus grande place dans les cours.

Un manque de "solides connaissances de base" est également souvent un problème, comme le montrent les résultats récents des études PISA. "Notre système éducatif doit s'améliorer dans ce domaine", a exigé Dercks.

"Par nécessité, les entreprises prennent de plus en plus les choses en main et soutiennent les jeunes ayant diverses difficultés", a-t-il déclaré. Cela peut aller de l'aide aux mathématiques et à l'allemand à des services de pédagogie sociale et des programmes de coaching pour améliorer l'autogestion et la motivation.

Comme le montre l'enquête, plus de la moitié des entreprises allemandes utilisent désormais le marketing sur les réseaux sociaux pour atteindre les jeunes. Cependant, ces canaux ne peuvent remplacer le contact personnel, plus de 70 % des entreprises recrutant des apprentis par le biais de journées d'essai ou de stages. Le site web de l'entreprise reste particulièrement important.

De plus en plus d'entreprises recrutent ou essaient de recruter des personnes à l'étranger. En 2019, cela concernait 41 % des entreprises, passant à 48 % en 2023. Les secteurs de l'hôtellerie et des transports et de la logistique ont particulièrement besoin d'apprentis étrangers, a expliqué Dercks.

Cependant, il y a encore des obstacles à l'emploi d'apprentis étrangers, la langue étant le plus grand défi. 81 % des entreprises considèrent les compétences linguistiques allemandes insuffisantes comme le plus grand obstacle. Les processus bureaucratiques complexes pour les visas et les procédures de résidence rendent également difficile le recrutement pour 43 % des entreprises de formation.

Le groupe parlementaire de La Gauche au Bundestag voit également de mauvaises conditions de travail comme une raison des difficultés à remplir les postes vacants. "Trop de gens sont mal surveillés, mal ou pas payés du tout, et n'ont pas de perspectives fiables", a déclaré Nicole Gohlke, porte-parole de La Gauche pour l'éducation. Elle a également critiqué l'inaction délibérée du gouvernement sur cette question.

L'enquête sur les apprentis de la DIHK est basée sur des données de plus de 13 000 entreprises du secteur de la chambre de commerce et d'industrie.

