- Diffusion en continu

Femmes, risquant leur santé. Hommes, risquant leur vie. Et une superpuissance avec beaucoup en jeu. Voici ce qu'il faut regarder cette semaine.

"Dallas Cowboys Cheerleaders: An American Dream" (Netflix)

Les Dallas Cowboys peuvent avoir un bilan mitigé en National Football League, mais leurs cheerleaders sont considérées comme les meilleures aux États-Unis. Connues sous le nom de "Sweethearts d'Amérique", elles sont facilement reconnaissables à leur haut de corps bleu, leur short blanc à étoiles et leurs bottes de cowboy blanches. Il y a même une poupée Barbie habillée en cheerleader des Dallas Cowboys (DCC). Le documentariste Greg Whiteley, qui a précédemment exploré le monde difficile des cheerleaders dans "Cheer" de Netflix, se rapproche remarquablement des gens dans cette nouvelle série Netflix, "Dallas Cowboys Cheerleaders: An American Dream". Il raconte les histoires derrière les uniformes, en commençant par le processus de audition exigeant, en suivant plusieurs candidates. Pour une faible rémunération, ces femmes endurent des troubles alimentaires et des os cassés pour être sélectionnées et éviter d'être coupées l'année suivante. C'est émouvant. Disponible maintenant sur Netflix.

"The Instigators" (Apple TV+)

Rory (Matt Damon) et Cobby (Casey Affleck) sont des partenaires à contrecœur. Un père célibataire qui se débat et un ancien détenu, ils prévoient de voler de l'argent détourné à un maire corrompu. Mais les choses tournent mal, et ils doivent fuir à la fois la police et les gangsters vengeurs. Désespérés, ils convainquent le thérapeute de Rory (Hong Chau) de les rejoindre dans leur fuite, les forçant à travailler ensemble pour éviter l'arrestation ou pire. La comédie d'action "The Instigators" est maintenant en streaming sur AppleTV+ depuis le 9 août.

"The Ministry of Ungentlemanly Warfare" (Prime Video)

La comédie d'action "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" est basée sur des dossiers du Bureau de guerre britannique récemment déclassifiés. Inspirée de faits réels, le film raconte l'histoire du premier unité spéciale britannique, fondée par le Premier ministre Winston Churchill et un petit groupe d'hommes militaires, dont l'auteur de James Bond Ian Fleming. Cette unité secrète, composée d'une bande de marginaux et de marginaux, se lance dans une mission audacieuse contre les nazis, en employant des techniques de combat peu conventionnelles et "impolis". Leurs actions audacieuses influencent le cours de la guerre et jettent les bases de l'unité SAS britannique et de la guerre moderne. Réalisé et écrit par Guy Ritchie ("The Gentlemen"), il met en vedette Henry Cavill ("Mission: Impossible - Fallout") et Til Schweiger. Disponible actuellement sur Prime Video.

"Kamala Harris - An American Career" (Arte-Mediathek)

Le documentaire "Kamala Harris: An American Journey" de Marjolaine Grappe et David Thomson raconte l'histoire de la première Vice-présidente des États-Unis. Elevée dans les quartiers afro-américains de Berkeley et d'Oakland, la fille de parents immigrants a surmonté tous les obstacles imaginables : elle a été la première femme noire procureur général et la deuxième femme noire au Sénat américain. Maintenant, elle semble destinée à succéder à Joe Biden en 2024. En 2020, le magazine américain d'affaires "Forbes" l'a classée troisième sur sa liste des 100 femmes les plus puissantes du monde, après Angela Merkel et Christine Lagarde. Comment a-t-elle atteint le sommet si rapidement ? Quelles révélations sa réussite fait-elle sur la démocratie américaine, le racisme et l'égalité des sexes en politique ? Le doc suit son ascension politique des bastions du mouvement des droits civiques à la Maison Blanche. Il montre les obstacles que l'"héroïne américaine" a dû surmonter dans sa carrière et se demande : une femme peut-elle devenir Présidente des États-Unis ?

