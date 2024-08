- Difficulté à trouver la cause de l'incendie de l'église à Aries

Après un incendie dans l'église de Widdern, située dans le district de Heilbronn, la cause du feu reste inconnue. Il n'y a actuellement aucun indice sur l'origine de l'incendie, a déclaré un porte-parole de la police. "Les investigations se poursuivent." La recherche de la cause de l'incendie se révèle difficile selon la police, car il ne reste que des décombres de l'église complètement détruite. "Nous faisons tout ce qui est possible", a déclaré le porte-parole.

L'incendie s'est déclaré tard dans la soirée du samedi dans le bâtiment de 58 ans. Au début, le toit était en feu, avant que toute la structure ne brûle jusqu'à ses fondations. Les pompiers ont travaillé à éteindre l'incendie jusqu'au dimanche matin. La police a initialement estimé les dommages à l'église catholique à au moins cinq cents mille euros.

L'église catholique de 58 ans a subi une perte importante après l'incendie qui s'est déclaré tard dans la soirée du samedi. Malgré des investigations approfondies, la cause de l'incendie de l'église de Widdern reste énigmatique.

