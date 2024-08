- Différents facteurs qui poussent certains à rester célibataires

Ce n'est pas chaque individu actuellement Solo qui est pressé de changer cette situation. Cependant, de nombreuses personnes aspirent à avoir un partenaire, mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Pourquoi? Des chercheurs grecs, Menelaos Apostolou et Elli Michaelidou, ont abordé cette question. Ils ont identifié 17 facteurs qui peuvent rendre la recherche d'un partenaire difficile ou facile.

La prévalence élevée de la solitude involontaire soulève des préoccupations quant à ses causes, ont mentionné les chercheurs. Pour leur étude, ils ont interrogé 1432 individus, 734 femmes (âge moyen de 35 ans) et 698 hommes (âge moyen de 39 ans). Le groupe était composé de personnes à la fois célibataires et volontaires ou involontaires.

L'étude a examiné l'influence de 17 caractéristiques et traits de personnalité différents qui sont cruciaux pour le succès en matière de rencontres et qui ne le sont pas. Il s'agit de:

Flexibilité Indice de masse corporelle (IMC) Capacité à reconnaître les tentatives de flirt Exigence Conscientie Bavard Flirt Ouverture sexuelle Régulation des émotions Ouverture d'esprit Confiance en soi Valeur perçue du partenaire Fonction sexuelle Timidité Attractivité perçue Orientation sexuelle Enfants de relations passées

L'étude a exploré la relation possible entre ces facteurs et la solitude involontaire. Ce n'est pas la première étude tentant de résoudre le problème du déséquilibre - le paradoxe que les sociétés avecAlmost free partner choice have a high percentage of involuntary singles. Menelaos Apostolou et Elli Michaelidou's approach is innovative since they examine multiple factors and their correlations. The evaluation results reveal that there are decisive factors that increase the likelihood of remaining single and not finding a partner despite wanting one. However, these are different characteristics for men and women.

Les femmes et les hommes restent célibataires pour des raisons différentes

Le résultat: aucun facteur à lui seul ne conduit à la solitude involontaire. Seules certaines caractéristiques combinées la rendent difficile. Les compétences en matière de flirt sont un facteur négatif pour les deux sexes. Ce n'est pas surprenant, car le flirt est une compétence fondamentale, dont l'absence empêche toute approche initiale. Chez les femmes, la situation devient désespérée uniquement lorsque, en plus d'un mauvais flirt, il y a également une combinaison de modestie sexuelle, d'exigence en matière de sélection de partenaires et de faible adaptabilité. Une période prolongée de célibat est alors quasi inévitable.

Les compétences en matière de flirt sont également un facteur négatif pour les hommes. Cependant, ils forment un ensemble de facteurs négatifs différent de celui des femmes. Chez eux, ils sont: un mauvais contrôle émotionnel, une faible confiance en soi. De plus, il y a un indice de masse corporelle (IMC) élevé et une fonction sexuelle altérée.

Un résultat est le même pour les deux sexes: sans bonnes compétences en matière de flirt, rien ne fonctionne. Cependant, elles ne sont qu'un point de départ, les personnes concernées doivent également prendre en compte d'autres facteurs négatifs et y travailler si nécessaire, si elles veulent trouver un partenaire.

