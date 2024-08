- Différents concentrés sur les manifestations nationales

En Saxe-Anhalt, le thème des manifestations du lundi en cours a évolué. Les problèmes liés à la situation du COVID-19, aux pénuries de ressources et à l'immigration ne sont plus les principales préoccupations, selon un rapport du ministère de l'Intérieur de Magdebourg en réponse à une demande. Désormais, les discussions portent sur la paix, la guerre en Ukraine, les critiques de la politique actuelle et l'interprétation des droits démocratiques. Par ailleurs, il y a des actes de protestation non spécifiques.

Habituellement, au cours de la première moitié de l'année, la fréquentation en Saxe-Anhalt fluctuait entre 200 et 1 900 personnes. Parfois, plus de 20 rassemblements avaient lieu par semaine. Pendant les mois d'été, la fréquentation variait entre environ 600 et 850 personnes. Au début de 2022, plus de 18 000 personnes ont participé aux manifestations en Saxe-Anhalt, et à l'automne 2022, ce chiffre a dépassé 14 000.

Selon les rapports, la fréquentation a augmenté jusqu'à la fin mai en raison de l'intégration des manifestations des agriculteurs. Toutefois, depuis, la participation des agriculteurs aux rassemblements du lundi a considérablement diminué. Les rassemblements organisés par des agriculteurs ou des organisations agricoles ne sont pas pris en compte dans le décompte.

Les manifestations du lundi en Saxe-Anhalt ont récemment changé de cap, avec la paix, la guerre en Ukraine, les critiques de la politique actuelle et les interprétations des droits démocratiques becoming the main topics.

