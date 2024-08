- Différences importantes dans les frais d'amarrage des bateaux dans le Nord

Le long des mers du Nord et Baltique, sur les rivières ou les lacs intérieurs - plus de 100 marinas dans le Schleswig-Holstein offrent des places d'amarrage pour les bateaux de toutes tailles. La longueur de ces places d'amarrage varie de moins de cinq mètres au Club de Voile de Sylt à jusqu'à 50 mètres au Werftkontor à Flensburg. Les prix varient également considérablement, comme le montre une enquête menée par l'agence de presse allemande.

L'une des plus grandes marinas, avec jusqu'à 1400 places d'amarrage, est l'Ancora Marina à Neustadt en Holstein. Elle accueille des bateaux jusqu'à 30 mètres de longueur. Le tarif journalier pour les places d'amarrage pour les invités commence à 24,50 euros. La place d'amarrage la plus chère pour un bateau de 30 mètres de longueur coûte 130 euros, selon les exploitants.

En revanche, le Jachthafen Lauenburg à l'entrée du canal Elbe-Lübeck, avec de la place pour 70 bateaux jusqu'à 18 mètres de longueur et un tirant d'eau maximal de quatre mètres, apparaît plus petit. Ici, les frais d'amarrage sont échelonnés en fonction de la taille : "Les prix ici varient entre 6 et 30 euros par jour", déclare le capitaine du port Yildiz Frühauf. "Les house-boats, qui mouillent également ici de temps en temps, payent entre 15 et 40 euros, en fonction de leur longueur."

La marina de Heiligenhafen, dans le district d'Ostholstein, accueille des bateaux jusqu'à 20 mètres de longueur, avec des frais journaliers variant de 14 à 36 euros en fonction de la longueur du bateau. La Bobswerft sur les rives de la Trave à Lübeck-Travemünde offre environ 120 places d'amarrage à des prix Starting from 17 euros per day. "La plupart des bateaux qui mouillent ici mesurent entre dix et treize mètres de longueur", déclare le capitaine du port là-bas.

Sur l'île de Sylt, dans la mer du Nord, il y a un petit port de yachts avec 80 places d'amarrage pour les amarrages permanents et les invités. Les prix journaliers commencent à 11,50 euros pour un bateau jusqu'à cinq mètres de longueur. Pour les catamarans, les frais d'amarrage commencent à 15,50 euros par jour, et pour les trimarans, à 17,50 euros. On peut trouver des places d'amarrage moins chères dans le port de Büsum, dans le district de Dithmarschen, où les invités payent entre 10 et 24 euros par jour en fonction de la longueur du bateau.

Marinas contre ports de sports nautiques

Dans la pratique, on fait une distinction entre les ports de sports nautiques et les marinas. Les ports de sports nautiques sont des installations qui offrent des places d'amarrage ainsi que des équipements voisins tels que des rampes de mise à l'eau, des grues et des installations de sanitation, selon un guide de classification des ports de sports nautiques par l'agence de développement d'Ostholstein (Egoh). Une marina, en revanche, fournit une infrastructure plus complète, comprenant des restaurants, des options d'hébergement, des magasins et des ateliers de service et de réparation. "Les attentes des propriétaires de bateaux ont changé ces dernières années", indique le guide. "La tendance est vers l'offre clé en main d'une marina."

L'Ancora Marina à Neustadt en Holstein, située sur la mer du Nord, n'est pas la seule option pour les propriétaires de bateaux. Le Jachthafen Lauenburg, situé à l'entrée du canal Elbe-Lübeck, offre également des places d'amarrage, bien que sur une plus petite échelle, avec des frais variant de 6 à 40 euros par jour en fonction de la taille du bateau.

Si vous naviguez en mer du Nord, n'oubliez pas d'explorer le Club de Voile de Sylt. Bien qu'il ait moins de places d'amarrage que certaines marinas, il offre toujours une option abordable avec des frais journaliers Starting at 11,50 euros for boats up to five meters long.

