- Dieu merci, Majorque est à peine sortie de la tempête.

La temue tempête a évité l'île touristique de Majorque. La plupart des précipitations sont tombées en mer autour de l'île des Baléares pendant la nuit. Sur la terre ferme, il n'y a eu que des précipitations modérées et des inondations mineures. Le service météorologique national Aemet a réduit l'alerte de tempête du niveau rouge le plus élevé à orange.

Initialement, la partie la plus mauvaise du front de l'orage était censée balayer l'île jeudi soir et vendredi matin. L'Aemet n'avait pas exclu que jusqu'à 180 litres de précipitations par mètre carré puissent tomber en quelques heures. Cependant, la plupart de la pluie est tombée en mer. Jusqu'à 15h00, le niveau d'alerte était toujours rouge dans le nord de Majorque, puis brièvement orange, et à partir du soir, jaune, avertissant de la pluie et des orages vendredi.

Plus de pluie dans le nord-ouest de l'île

La peur d'une forte tempête sur l'île était telle à certains moments que le gouvernement des Baléares a annulé la plupart des festivals publics et a conseillé aux gens de rester chez eux autant que possible.

Comme pour les fortes précipitations de juin, les précipitations étaient inégalement réparties sur l'île. Alors que seulement quelques gouttes sont tombées dans la capitale Palma au début, les villes de Sóller et Port de Sóller dans le nord-ouest ont été plus touchées. Là, l'eau a traversé certaines rues et la police a dû secourir dix personnes d'un appartement où l'eau était déjà aux genoux et la porte ne voulait pas s'ouvrir, selon les journaux locaux. Plus tard, il a également plu à Palma, mais seulement brièvement.

Des perturbations dans le trafic aérien

Entre-temps, les touristes de Majorque ont dû faire preuve de patience, surtout lors de l'arrivée et du départ. Il y avait des retards de plusieurs heures etsome annulations de vols à l'aéroport de Palma. Cependant, à mesure que la météo s'améliorait, le trafic aérien reprenait également progressivement la normale.

Malgré la plupart des fortes précipitations tombées en mer, les précipitations supplémentaires constituaient toujours une menace dans le nord-ouest de l'île, affectant considérablement les endroits comme Sóller et Port de Sóller. Les niveaux d'eau étaient suffisamment élevés pour nécessiter des secours de la police dans certains appartements et perturber la circulation normale dans les rues.

Les modèles météorologiques imprévisibles ont continué à affecter les plans de voyage, car l'aéroport de Palma a signalé des retards et des annulations pour les vols arrivants et partants, causant des inconvénients pour de nombreux touristes.

Lire aussi: