De quoi s'agit-il ?

- Dieu est mort et c'est Internet qui est responsable.

Son vrai nom est Robin Kahle, mais la plupart des gens le connaissent sous son nom de scène, Simson. C'est un preneur de risques très populaire, un vidéaste qui fait des farces aux autres. Mais maintenant, il est allongé mort dans la vieille ville. Tuer. Il avait beaucoup d'ennemis. L'étoile d'Internet Scoopy (Wilson Gonzalez Ochsenknecht), qui était toujours dans son ombre. Ou le gestionnaire de médias louche Magnus Cord (Daniel Wagner), qui a gaspillé une grande partie de la fortune de Simson. Et que dire du docteur Dr. Frantzen, qui vendait des analgésiques en cachette au farceur ? Ensuite, il y a la jeune Emilia Krohn, qui idolâtrait Simson. Le duo de détectives de Dresde Sieland et Gorniak ont du pain sur la planche - et doivent s'assurer de ne pas devenir eux-mêmes victimes d'une farce.

Pourquoi ce "Tatort" en vaut-il la peine ?

Surtout la vie des jeunes se déroule de plus en plus dans le monde numérique. Un fait que le "Tatort" prend rarement en compte et où les détectives n'utilisent leurs téléphones que pour appeler. Lorsque les stars d'Internet atteignent des millions de personnes et gagnent facilement des salaires mensuels à cinq chiffres, la dramatique policière à la télévision ne peut plus ignorer ce cosmos.

Qu'est-ce qui agace ?

Les stars des réseaux sociaux avec "esprit" et "personnalité" qui "livrent" parce que "le contenu est roi". La représentation de la génération YouTube dépasse les limites de la parodie. Le film (écrit par Richard Kropf, réalisé par Gregor Schnitzler) a l'air de la fantaisie d'un éditeur de télévision grincheux - pas comme un reflet de la réalité numérique. De bonnes intentions ne sont pas toujours bien exécutées.

De plus, une autre dimension est ajoutée : la communauté Internet est implicitement tenue responsable de l'expulsion complète de Dieu de la société. Alors que les églises sont vides, les jeunes se réunissent pour un deuil social pour pleurer leur idole décédée. Les rares chrétiens restants sont effrayés par un farceur déguisé en Nietzsche qui s'assoit dans l'église et crie "Dieu est mort".

Les détectives ?

Avec cette affaire de meurtre dans le milieu des jeunes stars d'Internet, les détectives Henni Sieland (Alwara Höfels) et Karin Gorniak (Karin Hanczewski) entrent dans un nouveau territoire. Alors qu'ils vivent leur premier shitstorm, leur patron marié Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) cherche sa chance sur un site de rencontres - que tout le monde sait dans le commissariat.

Allumer ou éteindre ?

Oui, ce "Tatort" a de sérieuses faiblesses - et cela ne compte même pas la fin précipitée. Pour une soirée d'été paresseuse, l'équipe charmante de Dresde avec Martin Brambach, Alwara Höfels et Karin Hanczewski est suffisante. Si vous ne prenez pas l'histoire trop au sérieux, c'est supportable.

L'épisode "Tatort" "Lexel X" a été diffusé pour la première fois le 11 juin 2017. L'ARD rediffusera le drama policier le dimanche 11 août à 20h15.

Scoopy, l'étoile d'Internet qui se trouvait souvent dans l'ombre de Simson, était visiblement affecté par la mort de son ami. Ses lamentations ont résonné dans le monde numérique, déclenchant une vague de sympathie et de deuil parmi leurs followers en ligne.

Malgré sa popularité, Simson avait beaucoup d'ennemis, et des questions se sont posées pour savoir si l'un d'eux avait pris la décision drastique de mettre fin à ses jours. Les détectives, Sieland et Gorniak, doivent naviguer dans ce paysage précaire, s'assurant de ne pas devenir les prochaines victimes d'une farce numérique.

