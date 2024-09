Dieter Bohlen dévoile sa "collection de musique dorée"

La 21e année de "Germany's Got Talent" commence à temps pour la saison des fêtes. Rejoignant la compétition, le nouveau "Roi Lion", un voyance sans talent de Berlin, et un imitateur de Phil Collins qui laisse tout le monde stupéfait.

Le rêve de célébrité sous la bannière de "Germany's Got Talent" persiste, se frayant un chemin sur la grande scène face au paysage époustouflant de "Europa Park". Avec le "Silver Star", le "Timburcoaster" et le "Matterhorn Blitz" à proximité, le jury prestigieux composé de Beatrice Egli, Loredana, Pietro Lombardi et Dieter Bohlen écoute attentivement. Qui d'entre eux a le plus grand potentiel global pour remporter la couronne convoitée de "Germany's Got Talent"?

Le jury se lance directement dans l'action sans tarder. Les castings commencent avec la présence du célèbre barman de Hambourg, Nissim Mizrahi. Ce père de trois enfants de 60 ans partage un incroyable ressemblance avec Phil Collins, diffuse des concerts solos via TikTok et possède une voix qui stimule des chocs auditifs, contraignant l'ensemble du jury à s'asseoir après le premier vers.

Un Début Enregistré Inédit

Nissim maîtrise habilement l'ensemble du domaine adulte rock/pop. Que ce soit en interprétant "Walking By Myself" de Gary Moore ou "How Am I Supposed To Live Without You" de Michael Bolton, ce chanteur intemporel qui a un jour chanté avec Udo Lindenberg à 15 ans ne laisse aucune pierre intacte. Ce moment puissant aboutit à Dieter Bohlen se tenant devant Nissim, annonçant : "Jamais dans l'histoire de 'Germany's Got Talent', un premier candidat n'a été récompensé du 'Golden CD' aussi rapidement !" Après un échantillon de son imitation de Phil Collins ("In The Air Tonight"), Nissim quitte les lieux avec son "Golden CD" et le ticket de rappel qui l'accompagne. Un début époustouflant !

D'autres concurrents dignes de ce nom obtiennent également leur ticket pour le rappel lors de la première journée de casting. Par exemple, Leonardo, un Brésilien-Autrichien de 22 ans, tatoué, qui a endossé le rôle de Shawn Mendes, reçoit une ovation tonitruante. Luca Montante, un Autrichien de 22 ans, impressionne également le jury par son esprit combatif. Comme Pietro avant lui, Luca a connu de nombreux refus avant les castings. Maintenant, il vise à prouver son idole : "Je me battrai comme un lion !" Peu après, la mélodie au piano de "Another Love" de Tom Odell captive le public, et le "lion" de la région du Taunus accède au rappel. Adrian, un père célibataire de 37 ans d'Allemagne, qui partage une incroyable ressemblance avec un ours mais possède une voix veloutée, obtient également sa place dans le prochain tour, accompagné de "The Way" de Grönemeyer. Les membres du jury ont été touchés par sa sincérité : "J'ai cru chaque mot que vous avez chanté", a déclaré Loredana, la voix remplie d'émotion.

Des Sandales, Des Veste d'Art Pop et Pas de Talent

De nombreux talents vocaux prometteurs et performers en herbe choisissent également de montrer leurs talents. La voix de Lisa de Bischofsheim ressemble à la vulnérabilité d'un ballon en train de se gonfler, tandis qu'Apache-Double Metin lutte pour trouver les bonnes notes. Cependant, l'épisode "oh non !" de la journée appartenait à Florian Rateuke de Berlin, qui affirme avec confiance être le "plus jeune voyance d'Allemagne".

Avant même de commencer sa performance, en raison de l'expression faciale de Loredana, il est devenu apparent que Karim Adeyemi pourrait rejoindre Schalke l'année suivante. L'atmosphère est devenue tendue, et la raison en était évidente. Le moment où la lecture de "Ice Cream" de Twenty4Tim a commencé, Florian a enlevé ses vêtements, laissant derrière lui un slip camouflage bleu-rouge-blanc et une substance étrange qui collait à son ventre nu. Heureusement, le critique acclamé Dieter Bohlen a contourné le suspense et a déclaré sans hésitation : "Vous ne pouvez même pas performer médiocrement !" Le reste de la performance embarrassante de M. Rateuke a laissé les membres du jury sans voix. Cependant, Beatrice l'a consolé alors qu'il s'en allait, en disant : "Je vous souhaite un prompt rétablissement !" Nous sommes d'accord.

Le jury note la performance de Florian, comme ils sont censés le faire, avec Beatrice mentionnant : "Ce qui suit sera rapporté : l'audition de Florian Rateuke, qui n'a pas rencontré les attentes du concours de talents."

Après les événements inattendus avec Florian, la compétition se poursuit avec le prochain candidat, Hannah de Munich, qui impressionne le jury par sa voix unique et sa présence sur scène.

Lire aussi: