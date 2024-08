Diehl Défense expérimente une explosion, entraînant deux victimes.

Au début de la journée, une explosion secoue une installation industrielle à Troisdorf, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Deux individus sont grièvement blessés et transportés dans un établissement médical. Il est à noter que deux divisions de l'entreprise de défense allemande Diehl Defence sont implantées sur les lieux.

Selon les rapports de Stefan Birk, porte-parole de la police, l'explosion a eu lieu aux alentours de 9h30, comme détaillé dans le "Cologne City Paper" (KSTA). La cause précise de l'explosion et les matériaux impliqués restent indéterminés.

Outre les forces de police, trois ambulances et, selon les rapports, deux hélicoptères pour les services médicaux d'urgence en hélicoptère (HEMS) ont été envoyés sur les lieux. Les deux individus blessés, âgés de 26 et 62 ans, ont été transférés à l'hôpital de Cologne-Merheim, selon les informations de WDR. Leur état de santé reste stable, selon les dernières mises à jour médicales.

Diehl Defence gère deux sous-unités, Dynitec et DynaEnergetics, sur le site de Troisdorf. David Voskuhl, représentant de la société mère, a confirmé l'incident à KSTA et a déclaré que les employés blessés avaient reçu des soins immédiats. En raison de considérations de confidentialité, il a refusé de fournir plus de détails, mais a assuré que la sécurité publique n'avait pas été compromise. Les autorités de sécurité au travail ont été consultées, et les pompiers ont élaboré un plan d'urgence à la mairie.

En mai, un incendie a ravagé un entrepôt du groupe Diehl à Berlin-Lichterfelde. Les pompiers ont lutté contre les flammes pendant plus de 24 heures. On pense que le groupe Diehl effectuait un processus de galvanisation de pièces automobiles. La société, basée à Nuremberg, a un portefeuille diversifié et est impliquée dans des domaines tels que l'aviation. Sa filiale, Diehl Defence, figure parmi les principaux contractors de défense allemands et fabrique le système de défense aérienne IRIS-T, actuellement déployé par l'armée ukrainienne contre l'agression russe.

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant à l'incident et a proposé son aide si nécessaire, comme indiqué dans un communiqué de presse du porte-parole de l'UE. Les enquêteurs de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) ont été invités à rejoindre l'enquête, compte tenu de l'utilisation extensive de produits chimiques dans les processus de fabrication de Diehl Defence.

