Diego Maradona a agonisé pendant les 12 heures qui ont précédé sa mort, selon le conseil médical argentin

Le grand footballeur argentin "n'avait pas le plein usage de ses facultés mentales" et aurait pu avoir "de meilleures chances de survie" s'il avait été admis dans un établissement de soins, a conclu la commission médicale dans son rapport, qui fera partie de l'enquête judiciaire sur ce décès, a confirmé à CNN le procureur chargé de l'affaire.

Les enquêteurs cherchent à savoir pourquoi l'ancien footballeur a été soigné dans une maison pendant ses derniers jours et si son état psychologique lui permettait de prendre des décisions de son propre chef, ainsi qu'à examiner l'absence de traitement pour sa maladie cardiaque, entre autres choses.

Chacun de ces éléments est mentionné dans le rapport de la commission médicale, que CNN a obtenu d'une source travaillant sur l'affaire.

Personne n'a été formellement inculpé, mais sept personnes ont été informées qu'elles faisaient l'objet d'une enquête, bien qu'elles nient toute responsabilité.

Il aurait eu de meilleures chances de survie

"Bien qu'il soit contrefactuel d'affirmer que DAM (Diego Armando Maradona) ne serait pas mort s'il avait été traité de manière adéquate, compte tenu de ce que l'on savait des jours précédant son décès, nous convenons qu'il aurait eu de meilleures chances de survie s'il avait été traité dans un établissement de santé conformément aux meilleures pratiques médicales", peut-on lire dans le rapport.

Le travail de l'équipe médicale de Maradona, dirigée par le neurochirurgien Leopoldo Luque et la psychiatre Agustina Cosachov, a été fortement critiqué par les enquêteurs.

En plus de qualifier leurs actions d'"inadéquates, déficientes et imprudentes", le conseil a déclaré qu'il était possible de déduire "que l'équipe médicale a vu pleinement et entièrement la mort possible du patient, qu'elle était complètement indifférente à cette possibilité et qu'elle n'a pas changé son comportement ou son plan de traitement, maintenant les omissions préjudiciables décrites précédemment, laissant la santé du patient 'au hasard'".

En novembre, Luque a parlé aux procureurs de sa relation professionnelle avec Maradona. "Rien ne permet de penser que j'ai été négligent", a-t-il déclaré.

En décembre, l'avocat de Cosachov a déclaré à CNN que sa cliente "avait fait preuve du meilleur jugement possible d'un point de vue médical".

Il a commencé à mourir au moins 12 heures auparavant.

Les experts ont également confirmé les résultats de l'autopsie qui a déterminé que la cause du décès était un "œdème pulmonaire aigu secondaire à l'exacerbation d'une insuffisance cardiaque chronique" et que les tests n'avaient pas révélé la présence de drogues ou d'alcool dans son organisme.

Mais ils ont souligné que Maradona, qui était âgé de 60 ans au moment de sa mort, a souffert d'une agonie prolongée.

"DAM a commencé à mourir au moins 12 heures avant 12h30 le 25/11/2020, c'est-à-dire qu'il y avait des signes indubitables d'une période d'agonie prolongée, et par conséquent nous concluons que le patient n'a pas été surveillé de manière adéquate à partir de 00h30" ce jour-là.

"Les signes d'alerte que présentait le patient ont été ignorés", poursuivent les experts, qui mentionnent également un message audio envoyé aux proches de Maradona par le kinésithérapeute Nicolás Taffarel.

"La semaine dernière, je leur ai dit qu'il fallait le lever parce qu'il pouvait développer un œdème pulmonaire", a-t-il déclaré.

Il ne disposait pas de toutes ses facultés mentales

L'ancien footballeur "n'avait pas le plein usage de ses facultés mentales et n'était pas en état de prendre des décisions concernant sa santé, au moins à partir du moment où il a été admis (à la clinique médicale de la ville de La Plata)", selon le rapport.

Le rapport évoque ensuite la prétendue "hospitalisation à domicile" dont Maradona a bénéficié dans une maison de Tigre, dans le nord de Buenos Aires, après sa sortie de la clinique Olivos le 11 novembre, et où il est décédé deux semaines plus tard.

Le conseil a déclaré que l'hospitalisation à domicile "n'était pas possible, car les conditions de base pour hospitaliser un patient souffrant de pathologies multiples et complexes comme celles dont souffrait DAM n'existaient pas".

Les experts médicaux ont également affirmé que l'équipe soignante de la maison était "entachée d'irrégularités et de déficiences", que les "contrôles et soins corrects" n'étaient pas effectués par les "médecins praticiens" et les "assistants thérapeutiques".

Enfin, la commission a examiné les médicaments psychiatriques prescrits à Maradona.

Bien qu'il soit "adapté à la fois en termes de dosage et de posologie à sa maladie nerveuse", il ne peut être exclu "que ce médicament n'ait pas joué un rôle dans l'issue fatale" étant donné que "des examens cardiologiques et de laboratoire n'ont pas été effectués dans les 14 jours précédant le décès".

Bien que toutes les personnes faisant l'objet de l'enquête affirment n'avoir commis aucun acte répréhensible, elles n'ont pas encore commenté le rapport de la commission médicale, qui sera analysé par les procureurs chargés de l'affaire afin de décider de la suite à donner à l'enquête judiciaire.

Diejo Laje a contribué à ce rapport.

