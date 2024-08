Diddy rejette les poursuites en justice liées aux allégations de mauvaise conduite.

Il y a eu beaucoup de remue-ménage autour du rappeur américain Sean Combs, mieux connu sous ses alias Puff Daddy, P. Diddy et maintenant simplement Diddy. En février, le producteur de musique Rodney "Lil Rod" Jones a déposé une plainte de 30 millions de dollars contre lui, l'accusant de harcèlement sexuel. Selon la plainte obtenue par le site de potins people "TMZ", Combs est accusé d'avoir eu des comportements indécents et d'avoir drogué des gens. Cependant, le rappeur a d'autres plans pour gérer ces allégations.

La plainte est remplie de "revendications exagérées" et de "drames sensationnalistes", selon Combs, qui a déposé une motion pour dismisser l'affaire lundi dans le district sud de New York, selon le magazine "People".

Selon les documents, l'avocat de Combs, Erica Wolff, a déclaré que la plainte n'était rien de plus qu'"une histoire inventée - une tentative astucieuse d'obtenir de l'attention médiatique et de obtenir un règlement rapide". Le chanteur de "I'll Be Missing You" nie fermement ces allégations et accuse même Jones d'utiliser la plainte pour "améliorer sa marque personnelle et tirer parti de la controverse".

En conséquence, Combs demande que la charge d'agression sexuelle contre lui soit dismissée, car Jones n'a pas fourni "les détails les plus fondamentaux", tels que l'emplacement, l'heure et les détails de l'incident présumé, selon les documents.

Mardi, le producteur de musique Jones a parlé des allégations dans une interview avec le magazine "Rolling Stone". Dans l'interview, il a décrit Combs comme "un monstre". La plainte a également eu un impact négatif sur sa vie professionnelle : "À cause de cette plainte, la plupart des gens, pour une raison ou une autre, ne veulent pas travailler avec moi, que ce soit s'ils ont travaillé avec Puff auparavant ou qu'ils observent simplement comment les choses se déroulent", a-t-il déclaré. Jones se sent "blacklisté" dans l'industrie de la musique et a connu "de nombreuses nuits, semaines et mois de pensées suicidaires".

En plus de ces allégations, l'ex-partenaire de Combs, Cassie Ventura, l'a accusé de nombreuses instances de violence pendant leur relation de dix ans. Ils ont conclu un accord en justice en novembre 2023. Il y a également plusieurs autres accusations et poursuites judiciaires de la part de plusieurs femmes contre lui.

