Diddy, également connu sous le nom de Sean Combs, prévoit de contester le rejet de sa caution mercredi en relation avec son procès pour racket et trafic sexuel.

Jusqu'à son audience devant le juge Andrew Carter à 15h30 HE, Combs sera détenu en solitaire dans l'Unité de Détention Spéciale du Metropolitan Detention Center à Brooklyn, selon une source proche des forces de l'ordre. Carter est censé superviser l'affaire de Combs jusqu'à son terme.

Un lundi soir, Combs, visé par plusieurs poursuites pour conduite sexuelle inappropriée et une enquête fédérale sur le trafic d'êtres humains au cours de l'année écoulée, a été arrêté au Park Hyatt Hotel à Manhattan par les Services d'Investigation de l'Immigration et des Douanes, selon une source informée des négociations de reddition avec CNN.

Mardi, le juge Robyn Tarnofsky a ordonné que Combs reste en détention pendant qu'il fait face à des chefs d'accusation. S'il est reconnu coupable, la peine pourrait être une peine de prison à vie.

Selon l'acte d'accusation fédéral, Combs, 54 ans, a établi et géré une "organisation criminelle" à travers son empire commercial, en commettant des crimes tels que le trafic sexuel, le travail forcé, l'enlèvement, l'incendie criminel, la corruption et l'obstruction de la justice.

L'acte d'accusation allègue que Combs "a exploité, intimidé et forcé des femmes et d'autres proches de lui pour satisfaire ses pulsions sexuelles, protéger sa réputation et cacher ses actions" pendant plus d'une décennie.

Plus précisément, l'acte d'accusation accuse Combs de collaborer avec des complices et des employés, d'organiser des "sessions de fête" sous l'emprise de drogues avec des victimes et des travailleuses du sexe, et de documenter des cas d'abus physiques et sexuels.

En justice, les procureurs ont plaidé contre la libération de Combs, invoquant son passé de contact avec des témoins et des victimes. Inversement, l'équipe juridique de Combs a proposé une détention à domicile avec une caution de 50 millions de dollars garantie par sa propriété de Miami, selon une demande de libération sous caution.

Le juge Tarnofsky a informé Combs qu'il n'y avait pas de conditions pour garantir ses apparitions en justice s'il était libéré. Sa préoccupation est que les actes criminels ont souvent lieu en privé, même avec une surveillance préjudiciaire.

Si l'appel de la caution est rejeté, Combs sera renvoyé au centre de détention. L'avocat de Combs, Marc Agnifilo, a déclaré à CNN que Combs était peu probable d'accepter un accord de plaidoyer.

"Je pense qu'il est innocent des allégations, et il a l'intention de se battre en justice, où je pense qu'il réussira", a déclaré Agnifilo.

Les procureurs qualifient Combs de "abuseur et obstruer en série"

Mardi en justice, l'assistant du procureur des États-Unis Emily Johnson a plaidé en faveur de la détention de Combs en raison de sa réputation de "abuseur et obstruer en série", étayée par les recommandations des services préjudiciaires pour la détention.

Inversement, Agnifilo a soutenu que l'affaire tournait autour d'une "victime". Les procureurs fédéraux ont fermement contesté cette vue en répliquant, "Ce n'est pas une affaire sur une victime. Il y a plusieurs victimes."

Depuis novembre, Combs a fait face à un total de 10 poursuites - neuf l'accusant directement de viol.

"Les membres et les associés de l'entreprise Combs ont engagé des activités de trafic sexuel, de travail forcé, de transport interétatique à des fins de prostitution, de coercition et d'incitation à la prostitution, d'infractions liées aux stupéfiants, d'enlèvement, d'incendie criminel, de corruption et d'obstruction de la justice", indique l'acte d'accusation.

During Combs' detention hearing, federal prosecutors claimed at least a dozen people had personally witnessed his violence against women or their injuries. Prosecutors also shared that some victims and witnesses were intimidated by Combs.

Agnifilo reported to CNN on Tuesday night that he had traveled across the country to interview numerous alleged witnesses and maintained that the "freak offs" - described in the indictment as "elaborate and produced" sex performances in which victims were coerced into extended acts with male sex workers - were consensual.

“Nobody was too drunk. Nobody was too high,” he claimed.

Sex trafficking charge based on 2016 video

The indictment accuses Combs of years of abuse, some of which was either verbal, emotional, physical, or sexual. The indictment notes that Combs "engaged in a persistent and pervasive pattern of abuse towards women and other individuals."

Johnson informed the judge on Tuesday that the investigation uncovered evidence of Combs allegedly choking, hitting, kicking, and dragging victims.

The physical abuse was "recurrent and widely known" and occurred on "multiple occasions" between 2009 and continued for years, the indictment indicates.

The sex trafficking charge is based on accusations against a single, unnamed "Victim-I" from about 2009 to about 2018, the indictment states.

The indictment highlights a March 2016 incident, "which was recorded on video and later made public," displaying Combs attacking a woman by kicking, dragging, and smashing a vase. When staff intervened, Combs tried bribing them for their silence, the indictment added.

The details align with CNN's May reporting on the video showing Combs assaulting his then-girlfriend Casandra Ventura at a Los Angeles hotel, who was not named in the indictment.

In November 2023, Ventura sued Combs and accused him of rape and years of abuse. Combs' lawyer claimed he "vehemently denies these outrageous allegations." They reached a settlement on the lawsuit the day it was filed.

Attorney Douglas Wigdor, representing Ventura, declined to comment on Tuesday's indictment.

The explosive surveillance footage went against Combs' previous assertions of innocence, prompting him to publish an Instagram apology video a few days later, which has since been removed. In the video, he acknowledged his actions in the video as utterly indefensible.

"My conduct in that video is inexcusable. I fully accept accountability for my actions during that incident," he declared.

His legal representative argued that the 2016 incident shouldn't be construed as evidence of sex trafficking, as the prosecution suggested, but rather as evidence of Combs' involvement in a romantic relationship with multiple partners and being caught.

"This était une situation d'humiliation personnelle. Les parties impliquées étaient dans une relation de 10 ans qui était difficile à certains moments, toxique à d'autres, mais mutuellement," Agnifilo a expliqué lors d'une interview de CNN mardi soir.

L'avocat de Diddy assure à la cour qu'il ne s'enfuira pas et a gagné sa confiance

Agnifilo a demandé à la cour mardi de maintenir Combs en liberté jusqu'au procès, en affirmant qu'il n'avait pas l'intention de déserter et avait "mérité" la confiance de la cour.

Il a élaboré qu'il avait saisi les passeports de Combs, ainsi que ceux de ses proches, et avait rapporté tous ses voyages intérieurs depuis le début de l'enquête, comme preuve pour les procureurs qu'ils prenaient cette affaire au sérieux. De plus, Combs suit une thérapie et un traitement, a affirmé Agnifilo, ce qui en fait un candidat approprié pour la libération.

Agnifilo a révélé qu'il était conscient de l'audience de Combs le 25 mars, suite aux perquisitions infructueuses de ses résidences de LA et Miami par l'agence des Investigations de la Sécurité Intérieure. Les perquisitions ont abouti à la saisie d'armes, de munitions, de drogues et d'une importante réserve d'huile pour bébé et de lubrifiant, selon l'acte d'accusation. L'acte d'accusation allègue que Combs a utilisé des armes à feu pour intimider et menacer les autres.

D'ici septembre, Agnifilo a révélé qu'il prévoyait une inculpation dans les prochaines semaines ou mois, ce qui l'a incité à encourager Combs à se rendre à New York. Agnifilo a déclaré qu'il avait approché les procureurs fédéraux et avait révélé que son client était prêt à se rendre.

Confronté à la question de savoir comment l'équipe de défense de Combs garantirait à la cour qu'il ne se soustrairait pas à la justice ou n'interférerait pas avec les témoins, comme l'affirmait l'accusation mardi, Agnifilo a insisté: "Le facteur le plus important, même au-delà du passeport, c'est que M. Combs est arrivé à New York le 5 septembre."

Agnifilo a promis de réitérer ces points mercredi et de "persévérer jusqu'à ce que nous obtenions sa libération."

CNN's Emma Tucker, Eric Levenson, John Miller, Laura Dolan, Elise Hammond et Kara Scannell ont collaboré à ce reportage.

