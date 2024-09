Diddy, anciennement connu sous le nom de Sean Combs, exprime son intention de témoigner lors de son procès, selon son représentant légal, qui a exprimé son incertitude sur l'empêchement de sa participation.

"Je ne suis pas sûr de pouvoir le maintenir hors de la salle d'audience. Il est très empressé de partager son point de vue," a déclaré l'avocat de Marc Agnifilo, l'avocat de l'homme d'affaires du rap en difficulté, lors d'un entretien pour un nouveau documentaire de TMZ.

Contacté par CNN, un représentant de Combs a refusé de commenter les propos d'Agnifilo ou de confirmer si Combs témoignera.

Une source proche du dossier a informé CNN que la phase de découverte n'a pas encore commencé, il est donc prématuré de confirmer tout témoin potentiel ou individu qui pourrait comparaître lors du procès à venir.

Les autorités ont rendu public un acte d'accusation de trois chefs contre Combs le 17 septembre, l'accusant de diriger une "entreprise criminelle" à travers son empire commercial, impliquant des actes tels que le trafic sexuel, le travail forcé, l'enlèvement et des décennies de violences physiques envers les femmes, entre autres allégations.

Une vidéo de surveillance d'hôtel, publiée en premier par CNN en mai, montrant Combs en train de agresser son ex-petite amie Cassie Ventura dans un hôtel de Los Angeles en 2016, est mentionnée dans l'acte d'accusation contre lui. Les procureurs affirment que cette vidéo démontre l'historique de violences physiques de Combs.

Au sujet de la vidéo de Combs, Agnifilo a déclaré à TMZ que si Combs témoignait, il expliquerait ses actions dans la vidéo.

"Je pense qu'il couvrira tout, y compris ce qui se trouve sur la vidéo, donc je m'attends à ce que cela soit expliqué par nous deux. Il a son histoire, et il a une histoire qu'il peut raconter à sa manière unique," a déclaré Agnifilo lors de l'entretien.

Les procureurs affirment que Combs a "bribe" un membre du personnel de l'hôtel "pour assurer le silence" en 2016. (Ventura a déposé une plainte en novembre 2023 qui affirmait qu'il avait payé l'hôtel 50 000 dollars pour obtenir les images de surveillance de l'agression.) Des allégations de corruption, de dissimulation d'actes présumés et de filming d'agressions sexuelles présumées ont été formulées par le gouvernement et plusieurs plaignants dans 11 procès civils, que Combs a niées.

En inculpant Combs, le procureur des États-Unis pour le district sud de New York a affirmé que Combs organisait ce qu'il appelait des "Freak Offs", des spectacles sexuels élaborés où il droguait et contraignait des victimes à des actes sexuels prolongés avec des travailleurs du sexe masculins. Environ mille bouteilles d'huile pour bébés et de lubrifiant personnel ont été saisies lors de l'enquête.

"Je ne peux pas imaginer que c'est des milliers. Et je ne suis pas vraiment sûr de ce que l'huile pour bébés a à voir avec quoi que ce soit," a déclaré Agnifilo lors de son entretien avec TMZ. "Une bouteille d'huile pour bébés va loin. Je ne sais pas à quoi sert un millier. Je veux dire, il a une grande maison. Il achète en gros. Ne savez-vous pas qu'il y a des Costco dans chaque endroit où il a une maison? Avez-vous déjà stationné devant un Costco et vu ce que les gens sortent?"

