D'ici le milieu de 2025, l'Ukraine prévoit des défis dans le processus de conscription militaire de la Russie.

22:18 Scholz: L'agression russe contre l'Ukraine est "absolument stupide"

Le chancelier allemand Olaf Scholz réprimande le président russe Vladimir Poutine pour mettre en danger l'avenir de la Russie en attaquant l'Ukraine. "Le conflit est également court-termiste du point de vue de la Russie", déclare-t-il lors d'un discours public en tant que membre de l'SPD du parlement allemand à Prenzlau, en Brandebourg. Pour satisfaire ses ambitions impérialistes, Poutine envoie des centaines de milliers de soldats russes vers des blessures et des morts potentielles, et endommage les relations économiques de la Russie avec de nombreux pays dans le monde. "Et l'Ukraine aura une armée plus forte qu'auparavant", note Scholz. L'Allemagne continuera d'offrir une aide militaire à l'Ukraine pour empêcher la nation occupée de s'effondrer et pour s'assurer qu'une violation flagrante des normes européennes ne réussisse pas. "Poutine met en danger l'avenir de la Russie". Une résolution pacifique ne peut être atteinte que si la Russie reconnaît que l'Ukraine n'est pas un État vassal.

21:19 Des résultats de bataille mitigés signalés à Kursk

Les forces ukrainiennes remportent de nouvelles victoires territoriales en progressant dans la région russe de Kursk à l'ouest, mais subissent également des revers en raison des contre-attaques russes. Selon Deep State, un canal militaire pro-gouvernemental ukrainien, les troupes ukrainiennes capturent trois nouveaux établissements. Cependant, les contre-attaques russes repoussent les forces ukrainiennes autour du village de Snagost, entraînant de profondes incursions dans les lignes de défense ukrainiennes. Ces rapports n'ont pas encore été indépendamment confirmés. En début août, les troupes ukrainiennes sont entrées dans la zone frontalière russe près de Kursk, capturant environ 1 300 km2 et environ 100 établissements, y compris Sudcha, selon leurs propres allégations. Les experts estiment des gains territoriaux plus modestes. Cette semaine, l'armée russe a lancé sa première tentative majeure pour déloger les troupes ukrainiennes.

20:21 États-Unis : Retards dans l'aide à l'Ukraine en raison de "difficultés logistiques"

Les États-Unis citent "des défis logistiques complexes" comme raison des retards dans la fourniture d'aide militaire à l'Ukraine. "Ce n'est pas un problème de volonté politique", déclare Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, à Kyiv, en Ukraine. "Il s'agit d'un problème de livraison de ce matériel au front", clarifie-t-il lors de la conférence Yalta European Strategy (YES). Compte tenu des circonstances de l'Ukraine, les États-Unis doivent "faire plus" et "s'améliorer", reconnaît Sullivan. Le président américain Joe Biden est déterminé à utiliser le temps qui lui reste à son poste pour positionner l'Ukraine pour réussir dans le conflit. Biden et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy se rencontreront à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU à la fin septembre, annonce Sullivan.

19:26 Scholz : Les saboteurs du pipeline Nord Stream seront jugés en Allemagne

Le chancelier allemand Olaf Scholz qualifie le sabotage des tuyaux du pipeline Nord Stream dans la mer Baltique d'"acte terroriste". Scholz souhaite poursuivre les coupables en Allemagne. Il confirme cette décision lors d'une apparition publique en tant que membre du parlement de l'SPD à Prenzlau, en Brandebourg. "Cette décision vise à ordonner à toutes les agences de sécurité et au procureur général fédéral d'enquêter sans parti pris. Rien ne sera caché", souligne-t-il. "Nous voulons amener les auteurs devant les tribunaux allemands si nous parvenons à les arrêter". Scholz qualifie également de "mensonge éhonté" l'affirmation selon laquelle le gouvernement fédéral a renoncé au gaz naturel russe. La Russie a elle-même arrêté l'approvisionnement en gaz par le pipeline Nord Stream 1. La hausse des prix, les prix réglementés par l'État et la recherche de sources de gaz alternatives ont coûté à l'Allemagne "plus de 100 milliards d'euros". Les explosions de pipelines ont eu lieu seulement après que la Russie a déjà cessé de fournir de l'Europe de l'Ouest par la mer Baltique. En août, le procureur général fédéral allemand a émis son premier mandat d'arrêt contre un citoyen ukrainien dans le cadre de l'acte de sabotage.

18:27 Le G7 condamne les fournitures d'armes iraniennes à la Russie

À la suite de rapports sur les fournitures d'armes iraniennes à la Russie, les principales démocraties du G7 condamnent fermement les fournitures d'armes. Malgré les appels internationaux pour mettre fin aux livraisons, l'Iran continue de fournir des armes à la Russie, aggravant le soutien militaire de l'Iran à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, selon un communiqué conjoint des ministres des Affaires étrangères du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis, ainsi que du représentant de l'UE. La Russie utilise des armes iraniennes pour tuer des civils ukrainiens et cible des infrastructures cruciales. Récemment, le Royaume-Uni et les États-Unis ont rapporté que la Russie avait reçu des missiles balistiques de l'Iran. Le gouvernement iranien a rejeté les allégations. "L'Iran doit immédiatement cesser tout soutien à la guerre illégale et injustifiée de la Russie contre l'Ukraine et mettre fin aux livraisons d'armes de missiles balistiques, de drones et de la technologie connexe qui menacent directement la vie des peuple ukrainien et la sécurité internationale et européenne", lit-on dans le communiqué publié par la présidence du G7 en Italie. "Nous restons déterminés à tenir l'Iran responsable de son soutien inacceptable à la guerre illégale de la Russie en Ukraine, qui mine la sécurité mondiale". L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont déjà imposé des sanctions à l'Iran, et l'UE prévoit également d'imposer des sanctions plus strictes.

19:20 Scholz Confirme son Refus des Futurs Livraisons de Missiles de Croisière Taurus

Le chancelier allemand Olaf Scholz a rejeté toute future livraison d'armes de précision à longue portée à l'Ukraine, ignorant les décisions de ses partenaires alliés. During une interaction avec les citoyens à Prenzlau, en Brandebourg, il a confirmé son refus de fournir des missiles de croisière Taurus qui pourraient atteindre Moscou depuis l'Ukraine (environ 500 km), invoquant le "risque substantiel d'escalade" comme justification. "J'ai dit non à cela. Et cela s'applique également à d'autres armes capables d'atteindre une telle portée", a déclaré Scholz. "Cela reste toujours le cas. Même si d'autres pays prennent des décisions différentes" (voir également l'entrée à 17:24). L'arme la plus longue portée que l'Allemagne a fournie à l'Ukraine est le lanceur de roquettes Mars II, capable de toucher des cibles à 84 km de distance.

18:29 Stoltenberg: L'OTAN Aurait Pu Empêcher l'Invasion Russe en Ukraine avec Plus d'Armes

L'OTAN aurait pu fournir plus d'armes à l'Ukraine pour prévenir une invasion russe, affirme le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, dans une interview avec "FAZ". "Maintenant, nous livrons des armes pour la guerre. Avant, nous aurions pu livrer des armes pour éviter la guerre", a déclaré Stoltenberg. Le jour où la guerre a commencé a été le pire moment de son mandat de dix ans, a-t-il déclaré (voir également l'entrée à 10:31). Stoltenberg cédera son poste de secrétaire général de l'OTAN le 1er octobre au précédent Premier ministre néerlandais, Mark Rutte.

17:50 Scholz Espère une Solution pour la Raffinerie PCK de Schwedt d'ici la Fin de l'Année

Le chancelier Olaf Scholz est optimiste quant à la résolution de la structure de propriété future de la raffinerie PCK de Schwedt d'ici la fin de l'année. "Nous espérons que tout sera réglé d'ici la fin de l'année", a-t-il déclaré lors d'un dialogue avec les citoyens à Prenzlau, en Brandebourg. Ils ont informé Rosneft, le co-propriétaire russe, que la part sous la tutelle du gouvernement fédéral doit être vendue. Ils sont au courant des "négociations plausibles" en cours. "Nous avons une idée claire de ceux avec qui ils négocient", a commenté Scholz, faisant allusion à un potentiel investisseur qatari. De plus, le Kazakhstan fournit du pétrole à Schwedt via un pipeline russe, remplaçant le pétrole russe suite à l'invasion russe de l'Ukraine. Le gouvernement fédéral avait initialement prolongé la tutelle des parts de Rosneft de six mois supplémentaires au début septembre, compte tenu des négociations en cours. L'alternative est l'expropriation de la part russe, considérée comme complexe sur le plan juridique.

17:24 Scholz Maintains Rejection for Use of Far-Reaching Weapons in Russia

Le chancelier Olaf Scholz a réaffirmé que l'Ukraine ne peut pas utiliser les armes fournies par l'Allemagne pour des frappes sur des cibles russes profondément à l'intérieur du pays. "Cela reste notre position", a déclaré le politique du SPD lors d'un dialogue avec les citoyens à Prenzlau, en Brandebourg. "C'est pourquoi je maintiendrai ma position, même si d'autres pays décident autrement", a déclaré Scholz, faisant référence aux États-Unis. "Je ne vais pas changer d'avis, car je considère cela comme un sujet préoccupant."

16:57 Hofreiter Warns of Further 'Hundreds of Thousands of Refugees' from Ukraine

En prévision de contrôles frontaliers renforcés aux frontières nationales de l'Allemagne, le président du comité des affaires européennes du Bundestag, Anton Hofreiter, propose une coopération harmonisée avec la Pologne en particulier. "Si nous ne soutenons pas continuellement l'Ukraine, nous devons nous attendre à des centaines de milliers de réfugiés du conflit d'agression russe dans les années à venir", a déclaré Hofreiter au "Tagesspiegel", faisant référence aux critiques du Premier ministre polonais Donald Tusk concernant les contrôles frontaliers supplémentaires aux frontières externes de l'Allemagne. Hofreiter appelle à une solution européenne pour la politique migratoire. La fin de l'UE suivrait si chaque État membre mettait en place ses propres contrôles frontaliers, selon Hofreiter. Il s'attend à ce que le chancelier Olaf Scholz et Tusk continuent de collaborer étroitement à l'avenir, a déclaré Hofreiter.

16:32 British Intelligence Displays Bridges Destroyed by Ukraine in Kursk Region

L'agence britannique de renseignement a publié des images de ponts sur la rivière Seim qui ont été détruits par l'armée ukrainienne lors de son opération dans la région de Kursk. "L'Ukraine continue de perturber la logistique russe dans la région de Kursk grâce à une série d'attaques, qui ont vu des ponts routiers et pontons sur la rivière Seym être détruits", a écrit le ministère britannique de la Défense sur sa plateforme X, montrant les images capturées mi et fin août. L'Ukraine a lancé son offensive dans la région russe de Kursk le 6 août et a réussi à avancer de plusieurs kilomètres sur le territoire russe.

16:05 Attaque ukrainienne sur la région de Belgorod : cinq blessésAu moins cinq personnes ont été blessées lors d'une attaque ukrainienne dans la région russe de Belgorod, selon des déclarations officielles. Le gouverneur Vyacheslav Gladkov a rapporté que plusieurs grenades ont touché une route entre Belgorod et Shebekino, blessant quatre personnes et endommageant de nombreux véhicules. Dans le village voisin de Vosnesenskoye, une femme a été blessée lorsque un drone a touché une résidence privée. Ces incidents n'ont pas encore été indépendamment confirmés. La Russie cible régulièrement des zones civiles en Ukraine voisine, Kharkiv, située à environ 30 kilomètres de la frontière, étant l'une des villes les plus fréquemment attaquées. L'artillerie ukrainienne et les drones militaires ciblent souvent des zones dans la région russe de Belgorod de l'autre côté de la frontière. La Russie a lancé une offensive sur Kharkiv pendant l'été, cherchant à établir une zone tampon, mais les attaques russes se sont arrêtées quelques kilomètres au-delà de la frontière.

15:44 Accès exclusif : Train médical refait pour soigner les blessés ukrainiensDe nombreux hôpitaux ukrainiens ont été endommagés, et le personnel médical travaille jour et nuit pour traiter les blessés. Pour accélérer les soins, un train spécial est utilisé. CNN a eu accès exclusif à ce train.

15:26 L'acteur hollywoodien Michael Douglas visite des enfants à KyivL'acteur américain Michael Douglas a visité la zone pour enfants "Iron Land" de la gare centrale de Kyiv vendredi. La société ferroviaire d'État ukrainienne, Ukrzaliznytsia, l'a annoncé sur Facebook. Selon le post, l'acteur célèbre a parcouru la gare et discuté avec les passagers. Plus tôt, il a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et sa femme Olena, ainsi que son fils Dylan, à sa capacité d'ambassadeur de l'ONU.

14:49 Kyiv demande l'approbation des armes de guerre : "Il semble que Biden ne changera pas d'avis"Le colonel à la retraite Ralph Thiele s'attend à ce que la question des attaques à longue portée de l'Ukraine contre la Russie suscite également un débat sur les livraisons de Taurus. L'expert militaire suspecte que les États-Unis maintiendront leur position.

13:58 Zelenskyy confirme la libération de 103 prisonniers supplémentairesL'Ukraine a confirmé l'échange de prisonniers avec la Russie. Cent trois personnes supplémentaires ont été libérées de la captivité russe et renvoyées en Ukraine, selon une déclaration du président Zelenskyy. Parmi eux se trouvent des soldats et du personnel de la Garde nationale, de la garde-frontière et de la police. Ce sont des défenseurs des régions de Kyiv, Donetsk, Luhansk, Saporizhzhia, Kharkiv et de la ville de Marioupol et de l'usine Azovstal.

13:38 Les États-Unis autorisent la vente de chasseurs avancés à la RoumanieLe gouvernement américain a approuvé la vente de 32 chasseurs avancés F-35 à la Roumanie, un allié de l'OTAN et voisin de l'Ukraine. L'ambassadrice américaine à Bucarest, Kathleen Kavalec, explique : "La Roumanie est un allié vital dans l'alliance de l'OTAN, engagée en faveur de la sécurité et de la stabilité dans la région de la mer Noire et au-delà." Avec l'acquisition de ces avions de combat multirôles furtifs de Lockheed Martin, la Roumanie obtiendra "des capacités de défense aérienne sans précédent", ajoute Kavalec. La première livraison est prévue pour 2031. La valeur totale de l'accord est estimée à environ 7,2 milliards de dollars.

13:02 La Russie annonce l'échange de plus de 200 prisonniers de guerre avec l'Ukraine

La Russie et l'Ukraine ont apparemment échangé plus de 200 prisonniers de guerre, selon des déclarations russes. Chaque côté a libéré 103 personnes, a annoncé le ministère russe de la Défense sur Telegram. Les soldats russes sont actuellement en Biélorussie, où ils reçoivent une aide psychologique et médicale. Le ministère a rapporté que les soldats russes échangés avaient été capturés dans la région de Kursk. Les troupes ukrainiennes avaient avancé dans la région russe en août. Le côté ukrainien n'a pas encore répondu aux déclarations russes concernant l'échange. Vendredi, le président ukrainien Zelenskyy a annoncé le retour de 49 prisonniers de Russie. Il n'est pas clair si ceux-ci faisaient partie de l'échange annoncé par la Russie.

12:50 La Russie annonce la capture d'un autre village dans l'est de l'Ukraine

Dans l'est de l'Ukraine, l'armée russe affirme avoir saisi un autre village. "Le village de Yelannoe Pervoe (Yelanne Perche en ukrainien) a été pris", a annoncé le ministère russe de la Défense. Le petit village se trouve à proximité de la ville stratégiquement importante de Pokrovsk, menacée par l'avancée russe. L'armée russe a fait des progrès rapides dans la région de Donetsk ces dernières semaines. Le président russe Vladimir Poutine a récemment réaffirmé que l'objectif principal de l'armée russe est de capturer la région industriellement importante de Donbass, qui comprend Donetsk.

12:21 Medvedev menace de transformer Kyiv en "tache fondue géante"

L'ancien président russe Dmitry Medvedev a menacé de transformer la capitale ukrainienne Kyiv en "tache fondue géante". La Russie dispose déjà d'une justification légale pour utiliser des armes nucléaires en raison de l'incursion ukrainienne dans la région russe de Kursk, bien qu'elle ait choisi de ne pas le faire pour l'instant. En réponse à l'utilisation par l'Ukraine de missiles occidentaux à longue portée, la Russie pourrait utiliser une technologie militaire russe plus récente et non nucléaire pour y parvenir, a déclaré Medvedev. Medvedev est le vice-président du Conseil de sécurité russe et a régulièrement utilisé un langage dur contre l'Occident et l'Ukraine.

11:50 Sharma : "Des combats intenses se poursuivent autour de Kurachove"

Les combats les plus intenses en Ukraine orientale ont actuellement lieu autour de la ville de Kurachove, selon la journaliste de ntv Kavita Sharma, qui rapporte de Dnipro. La décision d'utiliser des armes européennes à longue portée cause de la détresse parmi la population.

11:12 Des drones causent des dommages dans la région de la mer Noire d'Odessa

10:31 Stoltenberg reveals pré-guerre dialogue avec la Russie : cartes falsifiées présentées En tant que Secrétaire général de l'OTAN à l'époque, Jens Stoltenberg se souvient de la dernière rencontre diplomatique entre l'OTAN et la Russie, qui a eu lieu avant l'invasion de la Russie en Ukraine en janvier 2022. Stoltenberg a dirigé cette rencontre cruciale au Conseil OTAN-Russie, où la Russie a exigé le retrait des troupes de l'OTAN de la région de l'Est. "Cette exigence était ridicule, mais je maintiens la diplomatie", a-t-il déclaré au "Frankfurter Allgemeine Zeitung". During cette rencontre, les ministres russes des Affaires étrangères et de la Défense ont affirmé qu'il n'y avait pas de plans de guerre, prétendant que leur pays était menacé par l'Ukraine. "Ils ont présenté des cartes montrant que la Russie est entourée par l'OTAN. Mais même ces cartes étaient erronées. Le Danemark, par exemple, n'était pas désigné comme territoire de l'OTAN sur ces cartes. C'était perplexe !" Stoltenberg avoue qu'il ne sait pas si ces erreurs étaient le résultat d'une préparation insuffisante ou d'un acte intentionnel. En rétrospective, Stoltenberg reconnaît son regret de n'avoir pas pris plus de mesures pour renforcer militairement l'Ukraine plus tôt. Il pense que si l'Ukraine avait eu une capacité militaire plus robuste, le point d'entrée de l'agression russe aurait été plus élevé. Cependant, il soutient que l'efficacité ultime ne sera jamais connue.

10:03 Wiegold sur le pacte germano-lituanien : la Lituanie considère la brigade de combat allemande comme une aide Dans le cadre d'un accord gouvernemental, l'Allemagne et la Lituanie ont scellé un accord garantissant le déploiement d'une brigade allemande prête au combat en Lituanie, un membre de la région Baltique de l'OTAN. Le stratège militaire Thomas Wiegold explore les raisons et l'importance de cet accord lors d'une interview avec ntv.

09:28 Ambition de Kim : renforcer la coopération avec la Russie Le leader de la Corée du Nord, Kim Jong Un, a exprimé sa détermination à renforcer les liens avec la Russie, selon les médias officiels. Suite à une discussion avec le chef du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, en Corée du Nord, les médias d'État ont rapporté en détail la conversation concernant l'amélioration du dialogue stratégique entre les deux nations, le renforcement de la coopération pour protéger leurs intérêts de sécurité respectifs et la situation régionale et mondiale. despite les allégations de l'Ukraine, des États-Unis et de la Corée du Sud, la Corée du Nord affirme qu'elle n'a pas fourni d'armes ou de missiles à la Russie pour une utilisation en Ukraine.

08:59 Starmer et Biden envisagent une utilisation plus large d'armes occidentales pour l'Ukraine Il est prévu de poursuivre les discussions sur la permission pour l'Ukraine d'utiliser des armes occidentales plus puissantes contre des cibles russes. Le Premier ministre britannique Starmer a annoncé cette décision suite à une réunion avec le président américain Biden, où ils ont reporté leur décision initiale sur la question. Starmer et Biden aborderont à nouveau cette question lors de l prochaines assemblée générale de l'ONU à New York, avec un groupe de participants plus large. Des sources britanniques rapportent que Biden est enclin à autoriser l'Ukraine à utiliser des roquettes britanniques et françaises avec la technologie américaine, bien qu'il soit réticent à déployer des roquettes américaines.

08:23 Zelensky réévalue les déclarations de Trump : "Les promesses de campagne sont des promesses de campagne" L'ancien candidat républicain à la présidence Donald Trump a fréquemment affirmé qu'il pourrait mettre fin au conflit en Ukraine en un jour, mais il n'a jamais précisé son plan. During an interview with CNN, the Ukrainian President Volodymyr Zelensky reflects on Trump's statements. "I am unable to decipher this dichotomy as I am unaware of its particulars," Zelensky clarifies in the interview, which is set to air on Sunday. He observes that there is an ongoing election campaign in the United States. "And campaign promises are campaign promises," he maintains. Zelensky also points out that he conversed with Trump two months ago. Throughout this conversation, Trump reassured Zelensky of his support for Ukraine, as according to Zelensky. He describes this dialogue as positively influential.

07:27 Kursk : ISW suggère le besoin de plus de troupes et de ressources L'ISW, un think tank américain basé à Washington, reconnaît que la Russie continue ses contre-attaques dans la région de Kursk. Cependant, l'ISW ne reconnaît pas l'existence d'une opération d'envergure visant à chasser complètement les forces ukrainiennes de la région. L'ISW rapporte que jusqu'à présent, la Russie a principalement utilisé des conscrits mal formés et mal équipés, ainsi que de petits contingents de l'armée régulière russe et d'autres forces de sécurité déployées dans la région frontalière. In a summary, the think tank states: "If Russia aims to undertake a major operation to dislodge Ukrainian forces from the Kursk Oblast, Russia will likely require additional personnel and resources, beyond what they have already collectively amassed in this region - particularly if the majority of the units present are lacking in combat experience."

06:49 Ukraine submergée sous des attaques de drones pendant la nuit Selon les rapports de l'armée ukrainienne, la Russie a mené une série d'attaques de drones tout au long de la nuit. Les forces russes ont libéré de nombreux groupes de drones d'attaque, selon l'armée de l'air ukrainienne, qui a émis des alertes aériennes dans virtually toutes les régions. Par exemple, dans la région d'Odessa, la marine a rapporté avoir abattu neuf drones. Des explosions ont retenti dans le centre-ville d'Odessa, comme le confirme le maire. Malheureusement, il n'y a eu aucun décès confirmé pour l'instant.

06:13 Mützenich propose un groupe de dialogue mondial Le chef du SPD allemand, Rolf Mützenich, suggère la création d'un groupe de dialogue mondial pour lancer une initiative de paix dans le conflit ukrainien en cours. S'exprimant à la "Rheinische Post", il estime qu'il est maintenant temps pour les alliés occidentaux de prendre la tête d'un groupe de dialogue pour lancer un processus de paix. "La chancelière allemande et le président ukrainien Volodymyr Zelensky conviennent qu'il est maintenant opportun d'intensifier les efforts pour les pourparlers de paix, et que la Russie devrait être incluse dans le prochain sommet de la paix." Mützenich propose des pays comme la Chine, l'Inde, la Turquie et le Brésil comme membres potentiels d'un tel groupe, estimant que leur implication pourrait faciliter le processus.

05:41 UE envisage une nouvelle stratégie d'extension des sanctions Selon des diplomates de l'UE, la Commission européenne étudie trois stratégies distinctes pour une éventuelle prolongation des sanctions contre la Russie. Ces stratégies ont été communiquées aux diplomates européens vendredi, selon plusieurs sources. Cette mesure vise à geler les actifs de la Banque centrale russe, essentiels pour l'octroi d'un crédit de 50 milliards de dollars du G7 à l'Ukraine. Ces actifs ont été gelés depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

03:40 Klitschko : débris de drone ont touché un bâtiment de Kyiv Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a annoncé via l'application de messagerie Telegram que des débris de drone avaient touché un bâtiment de la ville dans le district d'Obolon au nord du centre-ville. Klitschko a ajouté que les services d'urgence se rendaient sur les lieux. Plus tôt, le maire avait confirmé que les unités de défense aérienne étaient opérationnelles dans la capitale.

01:35 Kim Jong Un souligne la coopération avec Shoigu Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a promis de renforcer la coopération avec le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu. Selon l'agence de presse officielle KCNA, les deux hommes ont eu une discussion détaillée lors de la visite de Shoigu à Pyongyang et ont atteint un accord satisfaisant sur des questions liées à la coopération accrue pour protéger les intérêts de sécurité mutuelle. Shoigu, qui était encore ministre de la Défense russe jusqu'en mai, a initié des liens plus étroits entre la Corée du Nord et la Russie avec sa visite à Pyongyang en juillet 2022.

23:36 Zelensky présentera "le plan de victoire" à Biden en septembre Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé une rencontre avec le président américain Joe Biden en septembre. "Je présenterai le plan de victoire", a déclaré Zelensky lors d'une apparition à Kyiv. Il a fait référence à une série de décisions interconnectées qui équiperaient l'Ukraine de suffisamment de pouvoir militaire pour orienter le conflit vers la paix. "De telles guerres de conquête peuvent être justement conclues de deux manières : soit en expulsant l'armée d'occupation par la force, soit par la diplomatie", a expliqué Zelensky. Cela garantirait l'indépendance réelle de l'Ukraine. Cependant, Kyiv compte sur le soutien des États-Unis pour obtenir une position forte.

22:59 L'attaque russe se déplace vers le sud Les combats intenses se poursuivent dans l'est de l'Ukraine, selon l'armée ukrainienne. Le quartier général à Kyiv a rapporté 115 engagements dans son rapport de situation du soir. "L'intensité était la plus élevée aujourd'hui dans la direction de Kurachove, en plus de l'ennemi qui était également actif dans la direction de Lyman et Pokrovsk", a-t-il déclaré. Kurachove est une petite ville au sud de Pokrovsk. Pokrovsk a longtemps été considérée comme la cible principale des troupes russes. Cependant, ces derniers temps, les Russes n'ont réussi à obtenir que des gains territoriaux limités dans cette région. Au lieu de cela, ils ont étendu leur front d'attaque vers le sud pour capturer la ville minière de Hirnyk près de Kurachove.

22:18 Zelensky : la contre-offensive ukrainienne atteint les résultats souhaités Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que la contre-offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk a produit les résultats souhaités. Il a affirmé que les forces ukrainiennes avaient arrêté l'avancée de l'ennemi dans la région de Kharkiv et que l'avancée russe avait ralenti dans le Donetsk. Il a également noté que la Russie n'avait fait aucun gain significatif dans sa contre-attaque à Kursk.

21:46 Zelensky regrette la peur des alliés dans l'aide à l'Ukraine Le président ukrainien Volodymyr Zelensky critique l'Occident pour avoir montré "peur" lorsqu'il est question d'aide à l'Ukraine pour abattre des missiles russes. "Si les alliés peuvent collectivement abattre des missiles et des drones au Moyen-Orient, pourquoi n'y a-t-il toujours pas de décision comparable pour abattre des missiles russes et des drones Shahed en Ukraine ?" a-t-il demandé lors d'une conférence à Kyiv. "Ils ont même peur d'admettre 'nous travaillons dessus'. Et cela se produit même lorsque des missiles et des drones se dirigent littéralement vers le territoire de nos voisins", a soutenu Zelensky. "C'est une honte pour le monde démocratique."

21:30 La Russie utilise plus de 8000 drones iraniens en Ukraine Selon le gouvernement ukrainien, la Russie a lancé plus de 8000 drones Shahed iraniens en Ukraine depuis le début du conflit. Il n'y a eu aucune déclaration de la part de l'Iran ou de la Russie pour l'instant. L'Ukraine a accusé pour la première fois le gouvernement iranien de fournir des drones kamikazes à la Russie à l'automne 2022.

20:43 Blocus américain sur la discussion des armes de longue portée pour l'UkraineAu cœur de Washington D.C., le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président américain Joe Biden se réunissent pour une discussion. L'air est chargé de curiosité, laissant présager d'éventuelles mises à jour concernant l'autorisation d'armes de longue portée pour l'Ukraine. Selon les rapports du journal britannique "The Guardian", la Grande-Bretagne aurait donné son feu vert à l'Ukraine pour utiliser des missiles Storm-Shadow, mais il est largement rapporté qu'aucune annonce de ce type ne sera faite lors de cette rencontre entre les deux alliés. John Kirby, directeur de la communication du Conseil de sécurité nationale, a déclaré à ce sujet : "Je ne parierais pas sur une annonce aujourd'hui concernant l'utilisation par l'Ukraine d'armes de longue portée sur le territoire russe - certainement pas de la part des États-Unis." Il a ensuite mentionné leurs dialogues en cours avec la Grande-Bretagne, la France et d'autres alliés concernant les "types de capacités" qui seraient mis à disposition de l'Ukraine. Kirby évite de s'engager sur tout changement de politique, se contentant de dire : "Je ne vais pas m'engager dans une discussion hypothétique sur ce que nous pourrions ou ne pourrions pas dire à un moment donné."

L'escalade de la guerre cyber entre l'Ukraine et la Russie pourrait avoir des conséquences graves pour les deux nations, comme en témoigne la sabotage du gazoduc Nord Stream par la Russie et le piratage présumé de l'infrastructure russe par l'Ukraine. Des discussions urgentes sur les cyberdéfenses doivent être menées à l'échelle mondiale pour prévenir l'utilisation accrue de ces outils numériques puissants dans les conflits et assurer la protection de l'infrastructure critique, compte tenu du danger croissant de la guerre cyber.

