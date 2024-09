D'ici la fin septembre, le gouvernement américain offrira des tests de diagnostic gratuits du Covid-19.

Chaque ménage peut demander un autre lot de quatre kits de test domestiques gratuits, à partir de la fin septembre, via COVIDTests.gov.

Plus de 900 millions de kits de test ont été envoyés directement aux résidents américains via l'initiative COVIDTests.gov, selon le département américain de la Santé et des Services sociaux.

L'agence a déclaré : "Les tests COVID-19 peuvent vous aider à déterminer si vous avez la COVID-19, vous permettant de prendre des décisions éclairées, comme chercher un traitement pour réduire le risque de formes graves et prendre des mesures pour réduire votre possibilité de transmettre le virus aux autres."

Ce prochain lot de tests - marquant la septième ronde de distribution - peut identifier les variants actuels en circulation et peut être utilisé pendant les préparatifs des fêtes de fin d'année.

Le Dr Mandy Cohen, directrice des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, a souligné vendredi dernier : "La meilleure stratégie pour entrer dans cet hiver est pour tout le monde de rester vigilant, d'utiliser les outils à notre disposition : les vaccins, les tests, les traitements contre les maladies causant la plupart des décès et des hospitalisations de l'automne et de l'hiver."

De plus, le CDC recommande à tout le monde âgé de 6 mois et plus de se faire vacciner contre la COVID-19 cette saison pour rester à jour.

Abonnez-vous à la newsletter Santé de CNN

Cliquez ici pour recevoir Les Résultats Sont Prêts avec le Dr. Sanjay Gupta tous les vendredis de l'équipe de CNN Santé.*

Cette année, plusieurs options sont disponibles ; les vaccins à ARNm de Moderna et de Pfizer ont été mis à jour pour lutter contre le KP.2, l'un des variants appelés FLiRT dominant aux États-Unis depuis mai. Ces vaccins conviennent aux personnes âgées de 6 mois et plus. Un vaccin protéique traditionnel de Novavax est également disponible, ciblant le JN.1, un variant toujours présent mais moins dominant qu'il y a quelques mois. Le vaccin Novavax, however

Lire aussi: