Diana la Lionne est désormais en détresse émotionnelle et est de nouveau célibataire.

Après environ seize mois, la relation sérieuse de l'entrepreneure Diana zur Löwen a pris fin. Bien qu'elle attende désormais avec impatience de nouveaux "rebondissements" dans sa vie, elle avoue franchement que la séparation n'a pas été facile.

Diana zur Löwen, qui a récemment fait son retour à la télévision en tant qu'investisseuse dans "L'Entreprise en Or", a révélé dans ses stories Instagram que les derniers mois avaient été difficiles, mais que le moment n'aurait pu être plus mal choisi pour partager de telles informations personnelles. Elle a ensuite annoncé à ses 1,2 million d'abonnés qu'elle et son partenaire avaient décidé de se séparer. À l'approche de l'Oktoberfest d'octobre, Diana se réjouit de pouvoir arborer fièrement son statut de célibataire.

Dans un post Instagram, Diana a écrit : "Il s'est écoulé un certain temps depuis que nous avons respectueusement décidé de nous séparer, et au début, j'avais l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds."

La jeune femme d'affaires a également révélé que c'était sa première relation et qu'elle n'était pas préparée à l'intensité de la douleur qui a suivi. Elle a admis avoir versé beaucoup de larmes, mais elle reste convaincue que c'était la bonne décision et que la vie réserve de nouvelles découvertes.

Dans un récent podcast ntv intitulé "Startup - Être franc", Diana a expliqué pourquoi elle a choisi cette nouvelle direction et pourquoi elle préfère investir dans les jeunes entrepreneurs plutôt que dans la mode de luxe ou les vacances extravagantes. Malheureusement, les raisons derrière leur décision de se séparer avec son partenaire n'ont pas encore été révélées.

Diana a partagé ses sentiments dans un post Instagram, déclarant : "La séparation avec mon partenaire a été difficile, et j'avais l'impression que mon monde s'effondrait." Plus tard, elle a exprimé son enthousiasme pour sa prochaine apparition solo à l'Oktoberfest, déclarant : "Malgré les difficultés, j'ai hâte de profiter de

