Dialogue avec les partenaires pour exprimer les exigences

Dans de nombreuses relations, les émotions peuvent devenir intenses lors de désaccords, mais elles peuvent parfois masquer les sentiments véritables. L'experte en relations Sharon Brehm explique comment les partenaires peuvent mieux exprimer leurs besoins et comment cela se rattache à la guérison émotionnelle.

Les conversations sur ses besoins peuvent sembler faciles, mais elles ne le sont généralement pas. Il faut affronter ses propres appréhensions et désirs, puis gérer la réaction de son partenaire, qui peut inclure de l'irritation, de la tristesse ou de la colère. Les gens se demandent souvent "Pourquoi mon partenaire ne comprend-il pas ce qui me rend heureux ?", mais cela serait merveilleux s'il le faisait.

Cependant, de telles attentes peuvent ne pas être pratiques, car les besoins des partenaires peuvent changer d'une seconde à l'autre, et les préférences peuvent varier. Dr. Sharon Brehm, une thérapeute relationnelle célèbre de Munich, met l'accent sur l'importance d'exprimer ses besoins ouvertement. Par exemple, dans un restaurant, on s'attend à ce que le serveur demande ce que l'on souhaite commander. De même, dans les relations, la communication est cruciale, comme l'explique la thérapeute : "On ne peut pas s'attendre à ce que le serveur sache déjà ce que l'on veut. Même en tant que client régulier, il demandera si c'est la commande habituelle."

Des questions inconfortables

Celles et ceux qui hésitent à communiquer leurs besoins le font souvent par peur de sembler exigeants, d'avoir des attentes excessives ou d'être déçus. Blâmer le partenaire semble plus simple. "Si vous pensez que votre partenaire manque d'intérêt à vous rendre heureux, vous devriez remettre en question cette croyance. Serait-il avec vous s'il n'avait pas cet intérêt ? Recherche-t-il une relation égale où vous êtes également heureux ?" questionne Brehm.

Celles et ceux qui sont véritablement incertains devraient envisager de réévaluer la relation - malgré le fait que les autres ne portent pas la responsabilité de rendre leur partenaire heureux. Sinon, la communication ouverte est cruciale, conseille Brehm : "Si je ressens que la relation manque d'affection, je peux me demander pourquoi c'est le cas. Y a-t-il des blessures émotionnelles non résolues ou un blocage ? Que puis-je faire pour rétablir la confiance et la sécurité avec mon partenaire ?"

Brehm se spécialise en thérapie de couple centrée sur les émotions et aide les gens à mieux exprimer leurs sentiments. "Nos influences sociales ont ancré en beaucoup d'entre nous que les émotions sont négatives ou que seuls certains sentiments sont acceptables pour certaines personnes. Les femmes, par exemple, ont souvent plus de liberté pour pleurer que les hommes, mais la colère d'une femme est taboue," explique-t-elle. Les générations élevées pour réprimer les émotions et donner la priorité à la logique doivent maintenant apprendre à reconnaître et à exprimer leurs émotions. Celles et ceux qui apprennent cela entament le voyage de la guérison émotionnelle - le thème central du livre de Brehm 'Restored'.

Cependant, celles et ceux qui perçoivent la guérison émotionnelle comme impliquant des rituels spirituels ou une indulgence émotionnelle se trompent. "Nos entrées sensorielles suscitent des émotions qui nous informent sur nos sentiments. Nous réagissons à ces émotions, et nos réactions peuvent être guidées," explique Brehm. Dans son livre, elle utilise le terme "flexibilité de réponse", qui fait référence à la capacité d'explorer diverses options réactionnelles et d'en choisir une optimale. Cependant, celles et ceux qui ont une flexibilité de réponse limitée en raison de traumatismes passés ont tendance à recourir aux mêmes comportements lors de conflits.

Les blessures passées nous façonnent

Plus que les événements négatifs, l'absence d'expériences positives affecte les gens. "Ce n'est pas pour blâmer les parents pour de mauvaises intentions ou les en rendre responsables. Toutefois, les répercussions peuvent être plus profondes qu'on ne le pense," pense Brehm, une thérapeute relationnelle. L'absence d'acceptation pendant l'enfance et le manque de confiance en ses parents peuvent conduire à l'autocritique et à l'évitement des erreurs pour éviter la critique. En tant qu'adulte, on peut alors avoir tendance à douter de soi ou à prendre des décisions en fonction de l'approbation des autres pour se sentir en sécurité.

À ce stade, Brehm commence souvent ses séances avec ses clients. Beaucoup sont conscients de leurs schémas et de leurs conséquences : "Parfois, vous réalisez que vous réagissez trop violemment ou que vous vous retirez lors de problèmes. La plupart reconnaissent que s'accrocher leads à une plus grande distance. Mais souvent, vous ne savez pas comment réagir différemment lors de situations de conflit - pour cela, vous devez explorer vos émotions." Cela s'applique non seulement aux relations amoureuses, mais aussi à l'amitié, aux partenaires commerciaux et à divers rapports interpersonnels.

Car les émotions s'expriment par des sentiments, que chaque personne manifeste différemment. Certains expriment la colère par des voix fortes, de l'agressivité ou des critiques et accusations envers l'autre, tandis que d'autres deviennent passifs ou se retirent lorsqu'ils sont en colère. Même les partenaires à long terme peuvent lutter pour comprendre les vrais sentiments de l'autre. Si quelqu'un a appris tôt que ce n'est pas bien de pleurer ou de faire son deuil, il peut exprimer de la colère à la place. "La colère pousse le partenaire à s'éloigner - le contraire de ce que l'on souhaite lorsqu'on est triste, à savoir la proximité et le confort," explique Brehm.

Le partenaire n'aurait alors aucune chance de répondre comme prévu, ce qui entraînerait une mauvaise communication. S'ils réalisent que la colère peut être une émotion masquée de tristesse, ils peuvent approcher leur partenaire et clarifier les choses : "Es-tu en colère ou triste ? Et si quelqu'un est triste : puis-je te réconforter ou as-tu besoin d'espace pour toi-même ?" Brehm illustre sa méthode. Si cela encourage une meilleure communication et une meilleure compréhension entre les partenaires, cela peut même renforcer la relation.

Lorsque vous exposez vos sentiments intérieurs à quelqu'un, vous montrez votre vulnérabilité et votre proximité. Cette proximité crée un lien entre deux individus, surtout si elle reste privée des autres. Cela conduit à une meilleure liaison émotionnelle et à une relation plus forte, selon l'explication d'un expert.

En ce qui concerne un partenaire qui lutte pour comprendre ses propres émotions ou celles de son partenaire, Brehm suggère : "Certaines personnes sont réticentes à discuter de leurs sentiments ou émotions car elles se sentent submergées, critiquées ou blâmées. Dans le pire des cas, elles peuvent même être tenues responsables des émotions de leur partenaire, ce qui les laisse impuissantes dans la situation."

Lorsque des problèmes liés aux émotions persistent dans les conflits d'un couple, l'autre partenaire peut choisir d'éviter d'en discuter davantage, malgré le besoin de son partenaire d'en parler. "Si l'on est coincé dans une boucle, il est judicieux de changer d'approche. Si une personne refuse constamment d'aborder un sujet conflictuel, le problème peut s'aggraver. L'autre personne se sent ni écoutée ni vue, ce qui peut la pousser à refouler ses émotions jusqu'à ce que cela devienne insupportable."

La guérison émotionnelle, en revanche, a l'effet inverse. Les individus en viennent à comprendre non seulement leurs propres émotions, mais aussi celles de leur partenaire. Les partenaires peuvent se donner mutuellement un sentiment d'être vu et répondre aux besoins de l'autre. Brehm souligne l'importance de l'acceptation, de l'intérêt empathique et de l'évitement des déclencheurs dans la guérison émotionnelle. "Il faut accepter toutes les émotions, même les négatives comme la colère ou la jalousie, car elles ont un message à transmettre", dit-elle.

Pour qu'un couple guérisse émotionnellement ensemble, l'écoute active est cruciale. Brehm déconseille l'écoute défensive, en disant : "Souvent, nous écoutons pour nous défendre ou pour donner des conseils sans nous demander si la personne en a besoin à ce moment-là. Poser des questions rend la conversation plus facile et procure un sentiment de chaleur et de sécurité." Brehm met également en garde contre l'évitement des déclencheurs, car "l'évitement conduit souvent à l'immobilisme et empêche une solution".

La gestion négative des émotions dans une relation peut causer des dommages. Les phrases comme "Tu es très sensible aujourd'hui" sont des évaluations blessantes que personne ne veut entendre et qu'il vaut mieux éviter. Si l'on réagit émotionnellement de manière négative, il faut se remettre en question, se demander si l'on est irrité ou pas en forme. Si l'on est d'accord avec son comportement envers un ami, Brehm suggère des alternatives comme "Je voudrais vous aider, mais je ne suis pas sûr(e) parce que je ne comprends pas vos émotions ou que je me sens submergé(e)".

Si la réaction émotionnelle négative est dirigée contre soi, Brehm conseille de se défendre en disant : "Votre commentaire est une évaluation, et il me blesse." Si vos besoins ne sont toujours pas satisfaits, des solutions alternatives en dehors de la relation peuvent apporter soulagement, comme en parler à des amis ou exprimer ses sentiments.

Les partenaires de la vie et de la famille ont souvent du mal à communiquer leurs besoins de manière efficace, ce qui peut entraîner des sentiments de frustration. Selon Brehm, cet écart de communication peut être lié à la guérison émotionnelle, car les partenaires doivent peut-être affronter leurs propres appréhensions et désirs, et apprendre à les exprimer clairement.

Dans son livre "Restauré", Brehm met en avant l'importance d'accepter toutes les émotions, y compris les négatives comme la colère ou la jalousie, car elles ont un message à transmettre. En pratiquant l'écoute active et en évitant les propos défensifs ou blessants, les couples peuvent travailler vers une guérison émotionnelle, ce qui peut conduire à une union plus forte et à une compréhension plus profonde dans leur vie de couple et en famille.

Lire aussi: