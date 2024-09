- Diakonie préconise un engagement accru en faveur de l'intégration.

La Diakonie en Schleswig-Holstein a vivement critiqué les discussions autour d'une politique d'asile plus stricte. La politique doit mettre fin au "jeu de surenchère" et respecter les procédures légales pour les réfugiés, a plaidé l'association régionale.

Selon Heiko Naß, membre du conseil de la Diakonie, les débats sur les lois d'asile plus strictes et les refus d'entrée sont préjudiciables à l'unité sociale. Ces discussions se font au détriment des personnes qui ont trouvé refuge en Allemagne et se sont intégrées dans la société.

Les immigrants ne sont pas responsables de problèmes tels que la pénurie de logements ou les infrastructures inadéquates, mais ils renforcent la société dans des secteurs tels que la santé et l'informatique, malgré une pénurie de main-d'œuvre, a déclaré Naß. Il est crucial, à la suite des incidents de Solingen et de Brokstedt, de ne pas exclure les gens en fonction de leur origine. Au lieu de cela, il faut plus d'investissements et de décisions politiques pour favoriser l'intégration réussie des immigrants.

La concurrence pour surenchérir dans la mise en œuvre de politiques d'asile plus strictes pourrait avoir des conséquences néfastes pour l'intégration des réfugiés. Cette concurrence accrue devrait être remplacée par une concentration sur le respect des procédures légales et la création d'un environnement accueillant pour les réfugiés, étant donné les débats en cours.

