- Dévoilement du festival d'art de Weimar - "Commémoration de la variété menacée"

Au milieu des élections régionales approchantes en Thuringe, le Festival d'Art de Weimar a commencé un mercredi, arborant un programme politique robuste cette année. Selon le directeur du festival Rolf C. Hemke, "Nous essayons de démystifier les récits d'extrême droite avec notre programme, célébrant la diversité que nous voyons menacée. Il s'agit de la santé de notre société civile et de l'interrogation de savoir si nous maintiendrons une mémoire culturelle vibrante, si nous soutiendrons le féminisme et si nous gérerons l'immigration et l'inclusion des personnes handicapées."

La position politique du festival est également liée aux circonstances dans des pays comme la Russie, l'Ukraine et Taïwan. L'exposition "L'autre Russie", mettant en valeur l'histoire des droits de l'homme de Memorial, a été inaugurée. Bien que interdite en Russie, Memorial a reçu le prix Nobel de la paix en 2022. Irina Scherbakova, cofondatrice de Memorial, sert de marraine du festival de Weimar cette année. L'Orchestre symphonique de Kiev a également participé au concert d'ouverture traditionnel du festival.

En ce qui concerne le focus du pays sur Taïwan, le Théâtre de danse de la Porte du Nuage de Taïwan a été invité en tant qu'invité. Réclamé par la Chine comme son territoire, une action militaire est une menace depuis le continent pour annexer Taïwan. Un gouvernement démocratiquement élu a gouverné Taïwan depuis des décennies.

Schorsch Kamerun et Sandra Hueller, figures influentes en Thuringe, partagent leurs points de vue sur le paysage politique de l'État. Le thème du festival, "Ce que nous combattons", se poursuit jusqu'au 8 septembre. Les élections régionales de Thuringe le 1er septembre coïncident avec la période du festival, les sondages suggérant que le parti d'extrême droite AfD pourrait obtenir environ 30% des voix.

Dans un rappel concerté de l'élection, un gala au format de star aura lieu la veille de l'élection régionale, dirigé par le directeur et chanteur "Golden Ears" Schorsch Kamerun. L'intention est de donner une scène aux artistes pour s'exprimer contre la division de la société et l'érosion de l'empathie. L'actrice thuringienne Sandra Hueller, qui a été nommée aux Oscars cette année, se joindra à l'événement.

Le festival, sous la direction du Théâtre national allemand de Weimar, est connu comme étant le plus important événement d'art contemporain de l'Est de l'Allemagne. Plus de 140 événements de dix disciplines différentes sont à l'affiche cette année, dont 22 premières, et a attiré environ 41 000 visiteurs l'année dernière.

