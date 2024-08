Dévoilée: l'hôtel le plus acclamé au monde pour 2024

Le Royal Mansour Marrakech, niché dans les murs historiques de Marrakech, est salué pour son "service exceptionnel".

Cet hôtel de luxe, composé d'une série de riads privés, a été choisi pour recevoir le prix Art de l'Hospitalité par World's 50 Best Hotels avant la publication officielle de la liste en septembre.

Expérience de Luxe

Situé sur six acres de jardins luxuriants, le Royal Mansour Marrakech est considéré comme un "symbole" de l'industrie hôtelière de luxe grâce à son "hospitalité extraordinaire" et son attention méticuleuse aux détails.

Inspiré par l'idée de créer une "médina dans une médina", la resort isolée possède un réseau de tunnels secrets et des "entrées clandestines" qui contribuent à offrir aux invités de l'exclusivité et un maximum de confidentialité.

Selon l'Académie World’s 50 Best Hotels, composée d'environ 600 experts de l'hôtellerie anonymes dans le monde entier, le Royal Mansour Marrakech se distingue par son hospitalité exceptionnelle et son accueil chaleureux.

"Le Royal Mansour Marrakech dépasse les attentes en offrant à chaque invité leur propre palais et un majordome privé", déclare Emma Sleight, responsable du contenu chez World’s 50 Best Hotels, qui salue la résilience de l'hôtel après un séisme de magnitude 6,8 ayant touché le centre du Maroc en septembre dernier.

La médina de Marrakech, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO datant de plusieurs siècles, a été l'une des zones les plus touchées par le séisme.

"Malgré les défis posés par le séisme, l'équipe du Royal Mansour continue de fournir une expérience client exceptionnelle", souligne Sleight.

Joyau Ultime

Pour déterminer le gagnant, les membres de l'académie ont été invités à nommer la propriété ayant proposé "l'expérience d'hospitalité la plus remarquable" au cours de la période de vote de 18 mois, en se concentrant sur son atmosphère, la livraison de "composants expérientiels inoubliables" et la chaleur globale de l'hospitalité et de l'environnement.

Jean-Claude Messant, directeur général de la collection Royal Mansour, exprime sa "fierté" pour ce prix, précédemment décerné à l'hôtel cinq étoiles écossais Gleneagles en 2023.

Messant attribue le prix à l'équipe "exceptionnelle" de la resort cinq étoiles pour avoir constamment livré une "chaleur, une hospitalité et un service inégalés" pour ses invités.

"Notre principal objectif est que chaque invité quitte nos hôtels avec des souvenirs inoubliables de leur séjour", déclare Messant, qui décrit le Royal Mansour Marrakech, doté de quatre établissements de restauration haut de gamme, comme "la perle rare" de la collection Royal Mansour.

Le Royal Mansour Casablanca, situé au cœur du quartier Art Déco de Sidi Belyout, a rouvert en avril, tandis que la resort bord de mer, Royal Mansour Tamuda Bay, a été lancé plus tôt cette année.

L'an dernier, la propriété italienne de 24 clés, Passalacqua, surplombant le lac de Côme, a été nommée meilleur hôtel dans l'édition inaugurale de la liste World’s 50 Best Hotels, célébrant 50 différents hôtels de divers endroits dans le monde.

"Créer des souvenirs inoubliables et collaborer avec des personnes partageant les mêmes idées qui priorisent l'hospitalité au cœur de leur mission est l'une des raisons pour lesquelles les gens choisissent d'entrer et de tomber amoureux de ce secteur. En conséquence, le prix Art de l'Hospitalité s'est avéré être l'un des honneurs les plus appropriés à annoncer en premier", conclut Sleight.

Les World's 50 Best Hotels 2024 seront dévoilés lors d'une cérémonie organisée à Londres le 17 septembre.

