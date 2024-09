Dévoilant le rôle inattendu des influenceurs conservateurs de médias sociaux en tant qu'amplificateurs involontaires de la propagande russe.

Le ministère de la Justice n'a pas explicitement blâmé ou nommé les personnes impliquées, mais des documents judiciaires déclassifiés mercredi ont révélé que des producteurs de médias d'État russe ont acheminé près de 10 millions de dollars vers une société de médias en ligne basée à Nashville, au Tennessee. Cette entreprise, selon CNN, se fait appeler Tenet Media. Elle est connue pour héberger des commentateurs de droite influents tels que Tim Pool, Benny Johnson, Lauren Southern, Tayler Hansen, Matt Christiansen et Dave Rubin, et compte un large Following sur diverses plateformes de médias sociaux.

Deux employés de médias d'État russe ont été inculpés pour avoir conspiré à violer la loi sur le registre des agents étrangers et le blanchiment d'argent. Les paiements secrets ont mis en lumière certains commentateurs de droite influents qui auraient reçu des millions du Kremlin sans le savoir, selon le ministère de la Justice. Ces individus ont été utilisés pour promouvoir des points de vue conservateurs qui servaient les intérêts de la Russie.

L'acte d'accusation révèle combien la scène en ligne des influenceurs, podcasts et création de contenu est vulnérable à l'infiltration, avec des créateurs opérant avec peu de contraintes et de transparence.

Tenet Media a été lancé l'an dernier, se décrivant comme un réseau de commentateurs hétérodoxes se concentrant sur les questions politiques et culturelles occidentales avec six figures clés, toutes ayant une présence en ligne établie dans l'écosystème des médias conservateurs. Certains, comme Tim Pool et Benny Johnson, avaient auparavant travaillé pour des médias traditionnels avant de passer aux médias conservateurs.

Rubin, autrefois connu pour ses vues libertariennes et ayant travaillé pour le réseau progressiste The Young Turks, anime maintenant "The Rubin Report" sur The Blaze de Glenn Beck ainsi que sur YouTube. D'autres, comme Lauren Southern, ont acquis de la notoriété dans les espaces en ligne de l'alt-right et de la nationalisme blanc (Southern a précédemment nié être une nationaliste blanche).

Les influenceurs associés à Tenet Media ont remporté plus de 6 millions d'abonnés YouTube et leur portée s'étend au-delà des plateformes vidéo propriétaires de Google. Pool, connu pour son bonnet noir lors des diffusions en direct, a reçu des extrémistes de droite comme le leader des Proud Boys Enrique Tarrio et Jack Posobiec. Plus tôt cette année, Pool a interviewé l'ancien président Donald Trump dans son podcast.

Johnson, avec près de 2,4 millions d'abonnés YouTube et ancien chef de la création de l'organisation activiste de droite Turning Point USA, a interviewé Donald Trump Jr. sur la plateforme Tenet en février.

Les accords entre Tenet Media et les influenceurs variaient, la plateforme hébergeant exclusivement certains spectacles et cross-postant le contenu d'autres créateurs. Selon l'acte d'accusation, une star des médias sociaux a reçu 400 000 $ par mois pour créer du contenu pour la plateforme, un autre influenceur ayant également reçu une prime de signature de 100 000 $.

Christiansen, approché en juin dernier par les cofondateurs Lauren Chen et Liam Donovan de Tenet Media pour rejoindre leur réseau, a affirmé qu'ils pourraient aider à donner plus de visibilité à son contenu. Ni Chen ni Donovan n'ont été nommés dans l'acte d'accusation.

Chen, une personnalité des médias de droite qui avait plus de 572 000 abonnés sur son compte YouTube avant qu'il ne soit supprimé jeudi, a été renvoyée par Blaze Media un jour après le déclassement de l'acte d'accusation par le ministère de la Justice.

Les représentants de Tenet Media n'ont pas répondu à une demande de commentaires.

Narratifs russes à l'écran

L'acte d'accusation allègue que des employés du média d'État russe RT ont financé et guidé l'entreprise dans le but de puiser dans la base de fans de ses commentateurs pour exploiter des narratifs divisifs qui servaient les intérêts de la Russie. La collaboration a principalement renforcé la congruence entre les vues du Kremlin et les influenceurs de la société. Les agences de renseignement affirment que le Kremlin a cherché à renforcer la campagne de Donald Trump, à questionner le soutien occidental à l'Ukraine et à critiquer certains aspects du mouvement LGBTQ.

Le ministère de la Justice a déclaré que les points de vue promus dans les vidéos des influenceurs servaient les intérêts et les narratifs du Kremlin, y compris l'attisement de la division domestique et l'affaiblissement de l'opposition aux intérêts clés de la Russie, tels que son conflit en cours en Ukraine.

Alors que la Russie et le parti républicain sous Trump se sont de plus en plus alignés dans leurs perspectives, l'action militaire de la Russie en Ukraine est devenue un sujet populaire parmi les influenceurs de Tenet. Par exemple, Pool a déclaré lors d'une diffusion en direct le mois dernier : "L'Ukraine est l'ennemi de ce pays !" et "L'Ukraine est notre ennemi, financée par les démocrates". En outre, selon l'acte d'accusation, des financeurs russes ont demandé à un cofondateur de Tenet de "blâmer l'Ukraine et les États-Unis" pour une attaque terroriste contre une salle de concert en dehors de Moscou qui a entraîné la mort de plus de 130 personnes. Bien que l'EI ait revendiqué l'attaque, le président russe Vladimir Poutine a impliqué l'implication de l'Ukraine, une affirmation que Kyiv a niée.

Le 23 mars, Johnson a exprimé des soupçons sur l'implication de l'Ukraine dans l'attaque dans une vidéo téléchargée sur son canal privé, affirmant qu'il semblait trop pratique pour les États-Unis d'émettre des avertissements de terrorisme avant l'incident. Il n'est pas clair si Johnson est désigné comme "commentateur-3" ou s'il a simplement publié une vidéo pertinente à l'avance. Johnson a constamment nié tout lien avec le financement russe et a affirmé son indépendance en matière éditoriale.

Dans une publication du samedi soir, Johnson a nié tout lien entre les affaires décrites dans l'acte d'accusation et son émission, affirmant qu'il n'avait jamais demandé de couverture, ni abordé le sujet sur Tenet ou toute autre plateforme après coup.

La propagande poussée par les influenceurs monétisés alignés sur l'agenda du Kremlin, comme la propagation de la peur des gangs de migrants et la promotion de Trump, qui était considéré par les agences de renseignement américaines comme le candidat préféré de la Russie lors de l'élection de 2020.

En 2022, Pool a exprimé des préoccupations concernant une fusillade de masse dans un club LGBTQ du Colorado où un homme a pris cinq vies et en a blessé 19 autres, attribuant le "brunch drag tous âges" du club à "soutenir la drague d'enfants".

"We should not tolerate pedophiles grooming children," a écrit Pool, anciennement sur Twitter. "Club Q had a grooming event. How do we prevent the violence and stop the grooming?"

L'idée que les individus LGBTQ sont des pédophiles ou des recruteurs est une théorie conspirationiste homophobe extrême couramment utilisée pour justifier les politiques anti-LGBTQ dans les cercles d'extrême droite.

Plus tard ce même mois, Rubin a attaqué le Premier ministre canadien Justin Trudeau, qui avait qualifié Poutine de "monstre", après que Trudeau ait exhorté Israël à faire preuve de retenue dans son conflit militaire contre le Hamas suite à l'attaque du 7 octobre.

Rubin a qualifié Trudeau de "pièce de m... communiste malveillante" et l'a encouragé à "sortir simplement du placard", ce qui n'est ni l'un ni l'autre.

Le département de la Justice a déclaré que les commentateurs ignoraient la source de financement russe et qu'on leur avait dit qu'un investisseur européen fictif nommé Eduard Grigorian était à l'origine des paiements.

"En réalité et en fait", indique l'acte d'accusation, "Grigoriann était une personne fictive".

Après la révélation de l'acte d'accusation, les influenceurs de Tenet qui se sont manifestés ont tous reconnu leur ignorance du financement russe et se sont décrits comme victimes de cette arnaque.

"À aucun moment personne d'autre que moi n'a eu un contrôle total sur l'émission, et le contenu du programme est souvent dépourvu de parti pris politique", a affirmé Pool.

Au moins trois des commentateurs ont déclaré avoir été contactés par le FBI pour des entretiens volontaires dans le cadre d'une enquête potentielle sur ce crime.

"Publicité flagrante"

Les Russes ont convaincu Tenet de promouvoir des vidéos virales populaires, selon l'acte d'accusation. Dans un cas, le personnel de Tenet a été invité à reposter une vidéo d'un commentateur politique américain renommé, believed to be Tucker Carlson, qui a loué son expérience de courses alimentaires en Russie.

"Cela semble simplement être de la publicité flagrante", a noté "Producteur-1" dans une communication interne à l'un des fondateurs de l'entreprise, comme il est indiqué dans l'acte d'accusation.

Cependant, sous la pression d'un fondateur de l'entreprise, le producteur a finalement obéi et a programmé la republication de la vidéo le lendemain, selon l'acte d'accusation.

"Le blanchiment d'informations est si insidieux", a commenté Nina Jankowicz, experte en désinformation et cofondatrice du projet American Sunlight. "Ces individus sont motivés par leur résultat final, alors ils publient du contenu inflammatoire pour gathering des vues et des likes, satisfaire leurs 'producteurs'".

"Ces individus ne mènent pas de vérifications approfondies sur leurs sponsors, et des millions d'Américains se fient à eux pour des nouvelles non filtrées", a-t-elle ajouté.

Tenet Media n'a pas encore répondu aux demandes d'informations et a cessé de publier du contenu le mercredi. L'un des talents répertoriés de l'entreprise, Tayler Hansen, a déclaré via un post jeudi, "TENET Media a cessé ses activités suite à l'acte d'accusation du DOJ".

Les opérations d'influence perpetuelles de la Russie

Le gouvernement russe a une longue histoire d'exploitation des Américains dans des campagnes de désinformation et d'influence visant à attiser les divisions aux États-Unis et à promouvoir les intérêts de la Russie.

Ces dernières années, la Russie a réussi à exploiter les médias sociaux et l'anonymat d'Internet pour infiltrer à la fois les mouvements sociaux américains d'extrême droite et de gauche. Cette infiltration impliquait généralement des Américains

