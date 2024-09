Dévoilant le processus de création de la force secrète de propagande de Poutine

En Russie, une génération entière d'individus est formée comme "reporters de guerre" dans une école spécifique, destinée à être déployée dans les territoires occupés d'Ukraine. Ces individus, se faisant passer pour des journalistes, font partie d'un réseau de propagande en pleine expansion, manipulant habilement à la fois les populations russe et ukrainienne.

La guerre de la Russie n'est pas seulement physique ; elle est également menée sur le plan de l'information. Lorsque les forces russes prennent le contrôle des territoires ukrainiens, elles s'emparent également de la liberté de la presse et de l'existence même des médias indépendants. Dans des villes occupées comme Louhansk, Donetsk, Saporichschja et certaines parties de Kherson, la bataille pour la dominance sur le champ de bataille de l'information est menée par une armée différente - une nouvelle génération de propagandistes qui diffusent des narratives soutenues par le Kremlin sous couvert de journalistes.

Ces propagandistes affinent actuellement leurs compétences dans des centres de formation spécialisés en Russie et dans les territoires occupés. L'un de ces établissements est l'"École des correspondants de guerre" (ou "Shkola Voenkora") à Moscou. Des publicités pour le deuxième tour du programme ont récemment été diffusées sur les canaux Telegram russes, y compris dans l'occupation de Saporichschja. Le public cible : jeunes journalistes, blogueurs, directeurs, professionnels des médias et étudiants. Ils apprendront à diffuser de la propagande dans les territoires occupés pendant cette éducation en ligne gratuite. Les élèves les plus brillants bénéficieront ensuite d'un "cours intensif avec des correspondants de guerre actifs" et une visite dans les zones arrière de la zone SVO, le terme russe pour son opération militaire spéciale en cours.

Un solide financement pour l'"École des correspondants de guerre"

Une photo sur le site de l'"École des correspondants de guerre" montre les diplômés de la première année, originaire de diverses régions russes, posant devant un bâtiment endommagé dans les territoires occupés d'Ukraine. Une vidéo sur la plateforme russe Rutube les montre lors d'un "tour de presse" de deux semaines à Marioupol, Louhansk et d'autres zones occupées en avril. "Beaucoup pensent que c'est loin. Non, c'est ici avec nous, dans notre pays", explique Sergey Trofimow, qui se dit journaliste. La croyance que les territoires occupés sont intrinsèquement russes est une vérité évidente et fréquente dans les médias d'État.

La deuxième année commence le 1er octobre. Mais qui finance cette machine de propagande ? Le projet a reçu un financement partiel du "Fonds présidentiel pour les initiatives culturelles" de la Russie dans le cadre d'une compétition - qui comprend également des projets visant à fusionner le Donbass et les territoires libérés en un seul espace culturel, éducatif et civilisé. Le président Poutine a considéré la promotion de la culture dans les territoires occupés comme une mission spéciale pour la fondation, créée par un décret du président russe en 2021.

Bien que la fondation de Poutine ait pris en charge une partie du financement du projet de l'école, la moitié des 9,2 millions de roubles (environ 95 000 euros) du coût total était prévue pour être couverte par les initiateurs du projet eux-mêmes. L'"École des correspondants de guerre" a été fondée par Vera Gennadeeva Kironenko, une jeune femme de 26 ans originaire du village rural de Kuskovo en Russie centrale. Son profil Instagram présente une jeune femme mince. Kironenko ne semble pas publier de contenu patriotique.

Anna K., une opposante russe avec un pseudonyme différent, a révélé sur son canal Telegram que Kironenko est diplômée de la faculté de journalisme de l'Université technique d'État (TSU) de Tomsk et est une "fan" de l'écrivain Sachar Prilepin. Prilepin est un nationaliste renommé, loyaliste de Poutine, partisan de la guerre et officier militaire non reconnu internationalement de la "République populaire de Donetsk" en 2017.

Selon Anna K., Kironenko a participé à un atelier dirigé par Prilepin en 2022. Le projet de l'"École des correspondants de guerre" étaitOriginally scheduled to run from November 2023 to April 2024. Its goal was to train aspiring and practicing journalists, as well as interested students in war journalism, featuring a practical component in the occupied "People's Republics of DNR and LNR." The project description on the "Presidential Fund" website suggested that the sharing of journalistic experiences between Russia and the Donbass would ensure journalistic objectivity.

Jeanne Cavelier, responsable du bureau de l'Europe de l'Est et de l'Asie centrale à Reporter Without Borders (RSF), a expliqué que la finalité de ces écoles est de diffuser des messages alignés sur la ligne du Kremlin sous couvert de principes journalistiques. "C'est ce qui le rend si dangereux de notre point de vue, car cela rend tout encore plus confus", a-t-elle déclaré. Alors que la Russie forme une "armée de propagandistes" pour opérer dans les territoires occupés d'Ukraine, les forces russes continuent de réprimer les voix dissidentes et de cibler ceux qui refusent de collaborer dans les zones occupées. RSF condamne ces tactiques visant à imposer le narrative du Kremlin.

Nataliya Wyhowska, qui surveille le système de propagande russe dans l'occupation de Saporichschja pour l'Institut ukrainien de l'information de masse, a noté que tous les médias ukrainiens ont été "russifiés" sous l'occupation. Au moins 300 rédactions dans les régions de Saporichschja, Kherson et Louhansk ont été touchées.

Anna K., qui a étudié à la même faculté que Kironenko, a informé ntv que Kironenko était mue par la conviction. "Elle croit genuinely in what she's doing", a-t-elle écrit dans un message Telegram. "En tant que diplômé en journalisme de la TSU de Tomsk, vous avez deux options : devenir journaliste à Mediazona ou devenir propagandiste. Il n'y a pas de troisième option."

D'autres événements patriotiques sont en préparation, selon Wyhowska, qui pense que plusieurs individus sont attirés par les perspectives commerciales lucratives. Elle a déclaré : "Cette propagande génère des revenus massifs". Actuellement, un réseau médiatique de propagande est en construction, avec un financement financier de Moscou. La Russie prévoit d'allouer 63,6 millions de roubles (environ 600 000 euros) pour 110 événements similaires militants et patriotiques, selon les révélations de Wyhowska.

Le groupe ukrainien OPORA a rapporté que le Fonds présidentiel a financé 181 projets dans les territoires ukrainiens annexés depuis le début de l'invasion majeure en février 2022 jusqu'à la fin du premier trimestre de cette année, soit plus de 11 millions d'euros. Depuis, le projet d'école de Kironenko a reçu un soutien supplémentaire de la fondation, totalisant près de 55 000 euros pour la période jusqu'en 2025.

L'examen de la liste des conférenciers indique l'association profonde du projet avec la machine de propagande contrôlée par le Kremlin : outre le militaire de renom et fondateur du grand canal Telegram WarGonzo, Semjon Pegov, et les "reporters de guerre" pour les médias d'État RT, "Komsomolskaya Pravda" et "Izvestia", Alexander Malkevich est également mentionné. Il a acquis de la notoriété en tant que président du réseau de propagande dirigé par le chef de Wagner, Yevgeny Prigozhin. En raison de ses liens avec le réseau Wagner, Malkevich a été inclus sur la liste des sanctions américaines.

RSF a révélé les activités de Malkevich et le réseau de propagande qu'il a construit dans le sud-est de l'Ukraine. En peu de temps, le groupe médiatique "ZaMedia" est apparu dans "Novorossiya" - le terme russe pour le sud-est et l'est de l'Ukraine - aux côtés des canaux Telegram et journaux pro-russes qui ont saturé le vide informationnel avec les narratifs du Kremlin. Une "école de journalisme" pour 100 jeunes ukrainiens a été établie dans la ville occupée de Saporischschja pour "améliorer la qualité et la quantité du contenu médiatique". Le fait que Malkevich enseigne désormais des "correspondants de guerre" en tant qu'enseignant rend son objectif clair, selon Cavelier de RSF. "Aucune école de journalisme n'inviterait quelqu'un comme lui."

"Tous ces conférenciers ne font que propager une idéologie et peuvent, par exemple, inciter la haine contre les Ukrainiens en les qualifiant de nazis. Ils ne fournissent pas d'informations, mais essaient d'imiter les normes journalistiques." En réponse aux accusations de RSF sur leur site Web, il est indiqué : "L'école des correspondants de guerre remercie RSF pour l'attention. Cependant, nous aimerions clarifier que pendant cette période, non seulement un millier, mais cinq mille personnes étaient élèves." Cavelier croit que la correspondance entre RSF et les propagandistes suggère qu'ils utilisent les organisations internationales des droits de l'homme pour renforcer leur image : "Ils veulent participer à cette guerre informationnelle que mène Poutine. Être mentionné par une ONG internationale ne fait que renforcer leur image auprès du régime."

Les premiers "rapports de guerre" des diplômés ont maintenant été publiés, tels que le reportage "La vie continue à Marioupol" sur un portail en ligne régional de la région russe centrale de Saratov. Un diplômé a interrogé des prisonniers de guerre ukrainiens pour le petit portail d'informations "Your News" qui compte 96 000 abonnés sur YouTube. Il est notable que trois des quatre prisonniers ont l'air intimidés, refusant de regarder le "correspondant" ou la caméra.

Ils cherchent à montrer : "Nous sommes supérieurs". Dans ses questions, la diplômée entrelace vérité et fiction : elle interroge sur l'incendie du bâtiment du syndicat d'Odessa en mai 2014, où 48 activistes principalement pro-russes ont péri, et sur les "prisonniers russes à qui les Ukrainiens infligent souvent une cruauté bestiale". Un rapport de l'ONU sur la situation des droits de l'homme pendant la guerre en Ukraine contredit les insinuations de la diplômée selon lesquelles les prisonniers de guerre russes sont maltraités. Elle note négligemment sa question : "Ils disent des choses différentes sur l'armée ukrainienne. Par exemple, sur les valeurs européennes, la promotion des relations homosexuelles parmi les soldats. S'agit-il de rumeurs ou est-ce que cela se produit vraiment ?"

Dr. Wyhowska de l'Institut des médias de masse, qui analyse le contenu de la propagande, explique que sa cible principale est l'audience russe. "Les gens dans nos territoires occupés sont conscients de la vérité. Mais il semble que tous ces sujets, toutes ces nouvelles sur la vie idéale dans nos territoires occupés sont destinés à la Russie et à la communauté internationale. Ils sont censés transmettre : Nous sommes exceptionnels."

