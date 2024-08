Défenderesse des droits reproductifs, Marie Stopes est au centre de controverses - Dévoilant le premier éducateur sexuel pour éclairer les Britanniques sur les aspects authentiques de l'intimité.

Au début des années 1900, l'éducation sur les questions sexuelles était rare à l'école. La société était plutôt prude, et les discussions sur l'intimité étaient taboues. Mais les maisons closes prospéraient. C'est à cette époque que Marie Stopes a publié son guide "L'Amour conjugal", qui parlait essentiellement de l'amour dans le mariage.

Stopes était essentially la première thérapeute sexuelle moderne. Les gens cherchaient son avis sur les sujets sexuels. Parfois, elle recevait jusqu'à mille lettres par semaine.

Les Risques Liés à la Sexualité

À l'époque, les gens étaient non seulement ignorants, mais la sexualité était aussi un sujet risqué. Il n'y avait pas de traitement efficace pour les maladies sexuellement transmissibles, et si quelqu'un en contractait une, une souffrance lifelong était possible. Les femmes mouraient souvent pendant l'accouchement, et beaucoup craignaient la douleur et les grossesses qui en résultaient. Les "hommes respectables", however, luttaient avec leurs "désirs primitifs" et cherchaient de l'aide pour accomplir leurs devoirs conjugaux sans causer de souffrances inutiles à leurs partenaires.

On croyait généralement que la sexualité était un fardeau pour les femmes. Marie Stopes a remis en question cette croyance il y a un siècle avec son guide. Elle affirmait que la sexualité ne devrait pas être une corvée misérable, mais une source de plaisir pour les hommes et les femmes. C'était une idée radicale de la part d'une jeune scientifique. Stopes a écrit : "Tout homme devrait savoir qu'il ne conquiert pas une femme en l'épousant. Il doit la conquérir avant chaque acte d'intercourse."

Ère de Transformation

Le livre de Stopes s'est vendu comme des petits pains, et le temps était mûr pour un changement. La Première Guerre mondiale avait causé un bouleversement partout, et les vieilles valeurs victoriennes du XIXe siècle n'existaient plus. L'ère de la production de masse, de l'emploi et des biens de consommation avait commencé. Et aussi l'ère des femmes. Bien que l'indépendance féminine et l'activité professionnelle ne soient pas encore la norme, elles n'étaient plus inhabituelles. La jeune scientifique diplômée faisait partie de cette transformation et résonnait avec son temps. Elle aidait ses lecteurs à prendre le contrôle de leur corps. Plus de 10 000 lettres à Stopes sont conservées à la British Library, offrant un aperçu des peurs et des espoirs qui dominaient les chambres à coucher à cette époque.

Extraits des Lettres

"Je suis une jeune mère de deux beaux enfants. J'ai eu un accouchement terrible. Le médecin m'a dit que je ne devrais plus en avoir. Pourriez-vous me donner des conseils sur la façon de l'empêcher ?"

"Je suis demandée par une amie de gather des informations fiables sur le sujet suivant. Elle envisage de se marier - avec un homme beaucoup plus jeune qu'elle. Elle a 61 ans et ses règles ont cessé depuis longtemps.

Elle craint qu'il n'y ait absolutely aucune chance de maternité pour elle. Est-ce vrai ? Je joins une enveloppe timbrée et adressée et je serais heureux de payer les frais de consultation."

"Je viens de lire votre livre "L'Amour conjugal" et je ne peux pas aller me coucher sans vous écrire pour vous remercier de l'espoir que le livre a donné à l'avenir de ma vie conjugale."

"Si vous faites référence à la question des positions dans votre livre important, L'Amour conjugal, je pense que je, en tant que personne qui a eu plus de 20 ans de vie conjugale inhabituellement heureuse, puis-je ajouter quelques mots à ce que vous avez écrit,

Je ne pense pas que l'expérience de la dame qui vous a dit qu'elle se sentait presque étouffée chaque fois soit inhabituelle. Je connais moi-même une belle jeune femme qui dit qu'elle souhaite que son mari ne soit pas si lourd."

C'est choquant d'imaginer votre corps délicat tendu et coincé sous un homme lourd. C'est à la fois ridicule et inutile.

Je vous écris pour savoir si vous pouvez me donner des conseils. Je n'ai que 27 ans et j'ai cinq enfants, l'aîné a neuf ans et le plus jeune 18 mois. Mon mari est toujours au chômage et je suis constamment préoccupée - mois par mois, je ne veux plus d'enfants. J'espère une réponse rapide.

Pourriez-vous me dire où je peux acheter les dispositifs mentionnés dans votre livre sur la contraception ? Je n'ai pas le courage d'aller dans un magasin. Une infirmière en chef m'a dit d'aller à l'hôpital des femmes, mais comme elle ne m'a pas dit ce que je devais demander, je n'y suis pas allée.

Vous devriez écrire quelque chose sur les lits étroits et séparés introduits des pays du continent. Je ne comprends pas comment ils peuvent permettre des positions confortables pour un couple, mais nous n'en avons jamais utilisé non plus.

Nous avons une belle petite fille. Trois enfants nous sont nés avant, mais c'est la première fois qu'un enfant vit. Depuis sa naissance, je n'ai pas eu de véritable relation avec ma femme, car je sentais que je lui causais la même douleur qu'avec les enfants morts. Elle ne desire plus d'enfants.

Cependant, nous deux prenons plaisir à la vie conjugale. Je joue avec mes doigts avec elle pendant qu'elle tient ma "personne". Mais je sens que nous faisons quelque chose de mal et maintenant je suis perdu quant à mon devoir.

Je ne signe pas cette lettre, mais peut-être aborderez-vous ce sujet dans votre prochain livre sur ce sujet.

N'indique-t-il pas un état d'esprit sale lorsqu'un homme cède à son désir de fornication, ou une femme à son souhait de simple fornication ? Même s'ils sont mariés - à moins que la conception ne soit le but de l'union sexuelle. Rien ne degrade plus l'esprit que cette forme de fornication légalisée. Pourquoi ne recommandez-vous pas la seule voie propre ? L'abstinence !

Revenez dans votre pays d'Écosse et prêchez vos méthodes sales là-bas. Les Anglais décents sont dégoûtés par vos suggestions sales dans L'Amour conjugal.

Je suis à la recherche de conseils en raison de certaines préoccupations. L'homme que je vais épouser plus tard cette année a subi un accident il y a quelques semaines. Lorsque je l'ai aidé à enlever ses vêtements ensanglantés et déchirés, j'ai remarqué que son membre était considérablement plus grand que le mien. Cela me cause de l'anxiété concernant notre future intimité conjugale.

Je suis reconnaissant pour toute suggestion ou conseil que vous pourriez avoir. Je suis dans une situation un peu délicate car je n'ai ni mère ni sœur à qui me confier, et je préférerais ne pas en parler à mes amis pour éviter les malentendus. Ils pourraient penser que je suis trop pressé.

Malgré ses contributions majeures à l'avis sexuel et à la santé des femmes, Marie Stopes n'est pas à l'abri de la controverse. Tout comme de nombreux chercheurs en sexe de son époque, elle a défendu des vues eugénistes qui s'alignaient sur le darwinisme social.

