- Dévoilant la signification de la dernière Midnight Suit

La star de la pop Taylor Swift (34 ans) a mis en valeur une nouvelle combinaison étincelante lors du segment "Midnights" de sa deuxième prestation au stade de Wembley de Londres vendredi dernier. Cette tenue scintillante a envoyé ses fans dans un tourbillon, laissant peut-être présager une révélation prochaine.

La dernière combinaison, ornée d'étoiles et d'une petite lune, est un clin d'œil à la tenue initiale "Midnights" qu'elle portait avant d'annoncer "1989 (Taylor's Version)" en août 2023. Elle a finalement révélé la version réenregistrée de "1989" ainsi que des pistes de l'album secret en octobre 2023.

Selon le magazine "People", elle pourrait annoncer la date de sortie de son prochain album réenregistré, peut-être "Reputation (Taylor's Version)", lors de son spectacle du samedi soir le 17 août. Si elle suit son schéma habituel, elle pourrait le sortir deux mois plus tard, autour d'Halloween.

L'annonce de 2023 a eu lieu lors de son dernier concert aux États-Unis l'année précédente. Cette nouvelle annonce pourrait avoir lieu lors de l'un de ses trois concerts européens restants à Londres les 17, 19 ou 20 août.

Taylor Swift prévoit-elle de sortir "Reputation (Taylor's Version)" ?

Si oui, ce serait sa cinquième réédition, après "1989" en octobre 2023, "Speak Now" en juillet 2023, "Red" en novembre 2021 et "Fearless" en avril 2021. Swift cherche à récupérer son catalogue d'albums, acquis par Scooter Braun auprès de son ancienne maison de disques "Big Machine" contre sa volonté en 2019. Elle a confirmé en août 2019 qu'elle réenregistrerait ses albums, déclarant : "Je pense que les artistes devraient posséder leur propre travail."

Dans l'édition "2023 Person of the Year" du magazine "Time", Swift a discuté de la réenregistrement de son époque "Reputation", décrivant la sortie à venir comme "un moment goth-punk de rage féminine concernant l'exclusion d'une entire structure sociale".

"Je pense que beaucoup de gens voient ça et pensent seulement : serpents fous et lumières stroboscopiques", a expliqué Swift, ajoutant que les pistes de l'album secret seront "excitant" et que la réédition de ses albums lui donne l'impression de "collecter des Horkruxes" ou de "collecter des Pierres d'Infinité", en référence à "Harry Potter" et aux films Marvel. "La voix de Gandalf est dans ma tête chaque fois que je sors un nouvel album", a-t-elle déclaré, faisant référence à "Le Seigneur des anneaux". "Pour moi, c'est comme un film maintenant."

L'attente chez les fans de Taylor Swift était palpable alors que le compte à rebours jusqu'à minuit débutait, avec des murmures d'une éventuelle annonce de "Reputation" qui remplissaient l'air. Sous le couvert de l'obscurité, Taylor trouve souvent l'inspiration, comme elle l'a révélé un jour : "J'aime écrire des chansons la nuit, surtout quand il est proche de minuit ou même plus tard, lorsque le monde semble plus calme."

Lire aussi: