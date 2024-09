- Déverrouiller de l'argent gratuit dans les guichets automatiques, une mode populaire sur Tiktok

Publié pour la première fois sur ntv.de

Les jeunes enthousiastes ont peine à contenir leur incrédulité. Ils célèbrent et sautent devant une succursale de la banque Chase, jetant en l'air quelques billets de 20 dollars des piles qu'ils tiennent avec excitation. Plusieurs vidéos montrant des scènes similaires ont fait surface sur TikTok, une plateforme favorite des jeunes, la semaine dernière. Dans ces vidéos, de nombreux utilisateurs ont révélé qu'ils avaient réussi à retirer des dizaines de milliers de dollars de "argent gratuit" des distributeurs automatiques de billets de Chase, apparemment en raison d'une erreur.

La tendance virale ou "astuce de la vie" s'est répandue sur TikTok et d'autres plateformes de médias sociaux : les utilisateurs prétendaient avoir découvert qu'ils pouvaient émettre des chèques pour de grosses sommes, indépendamment de leur solde de compte. Aux distributeurs automatiques de billets de Chase, ils pouvaient retirer une partie de ces montants imaginaires sans aucune vérification de l'argent.

Ce que les utilisateurs de TikTok insouciants ne réalisaient pas au début : la tricherie d'argent gratuit à partir du distributeur automatique fonctionnait comme la fraude classique aux chèques, bien que de manière particulièrement hâtive. Il ne fallut que quelques jours pour que les montants retirés soient débités des comptes - ou pour que la banque tente de le faire, mais échoue à trouver suffisamment de fonds sur les comptes concernés. Dans de nombreux cas, les comptes ont été gelés, selon les médias américains.

Méthode de paiement déconcertante pour les jeunes

Cependant, les soi-disant astucieux utilisateurs de l'astuce de la vie, qui avaient déjà dépensé la plupart de l'argent retiré, se sont retrouvés non seulement face à une montagne de dettes, mais aussi à des sanctions sévères. L'émission et la circulation de chèques non couverts constituent une fraude, et avec des montants de plusieurs milliers de dollars, c'est un délit fédéral. Cela signifie que le FBI enquête.

Ces enquêtes devraient être facilitées dans la plupart des cas en raison du comportement incroyablement naïf des jeunes contrevenants. De nombreux utilisateurs ont utilisé non seulement leur propre compte et leur chéquier, mais ont également publié fièrement des vidéos d'eux-mêmes et de leur butin présumé sur les réseaux sociaux. Presque toutes ces vidéos ont maintenant été supprimées par TikTok et d'autres plateformes.

Étonnement face à la naïveté des utilisateurs de TikTok

Le nombre de personnes impliquées dans le schéma frauduleux reste inconnu. La banque concernée, Chase, a déclaré que tous les tentatives de fraude sont surveillées et que les cas graves sont signalés au FBI. Les commentateurs sur les réseaux sociaux et dans les médias américains ont exprimé leur étonnement face à la naïveté des utilisateurs de TikTok, qui semblaient ne pas comprendre que les paiements par chèque, bien qu'ils puissent être différés, seront toujours déduits à terme.

Le journaliste financier Felix Salmon du portail d'actualités Axos a cependant souligné qu'il serait plus judicieux d'abolir les chèques en papier que d'expliquer cette méthode de paiement obsolète et difficilement traçable aux jeunes. Dans les deux pays, les États-Unis et l'Allemagne, les chèques sont de moins en moins utilisés. Selon la Bundesbank, les paiements par chèque représentent moins de 0,01 pour cent des transactions de paiement.

Malgré la confusion et l'avantage perçu, les utilisateurs de TikTok qui ont participé à ce schéma pourraient faire face à des conséquences graves. Bonne chance à eux alors qu'ils se frayent un chemin à travers le processus judiciaire et les sanctions potentielles.

La découverte inattendue de la fraude aux chèques en

Lire aussi: