Développement positif: Contrairement aux attentes d'un atterrissage difficile, les prévisions se sont révélées inexactes.

Et tant mieux si cela se produit ! L'économie américaine actuelle défie toutes les prévisions. Cela ne signifie pas pour autant que tout va bien ou que chaque Américain prospère, mais deux facteurs cruciaux – l'emploi et les prix – se stabilisent à des niveaux satisfaisants. Les emplois sont nombreux, les salaires augmentent et l'inflation estmostly back to its pre-pandemic levels. En outre, le marché boursier bat des records consécutifs, reflétant l'optimisme des investisseurs.

Si ce n'est pas un atterrissage en douceur, alors quoi ? Sung Won Sohn, professeur de finances et d'économie à l'université Loyola Marymount, a exprimé cette idée après le rapport impressionnant sur l'emploi de septembre qui a dépassé les attentes.

Le terme 'atterrissage en douceur' vs 'atterrissage difficile' – bien que surutilisé – est toujours une métaphore visuellement attrayante. Une économie est comparée à un avion, et la Fed à son pilote. Ajuster les commandes parfaitement et vous profiterez d'une descente paisible avec une inflation refroidie et un marché du travail florissant. Mal gérer, et vous déclenchez une récession.

Les partisans de l'atterrissage difficile, qui ont argumenté qu'une récession était nécessaire pour domestiquer l'inflation, se sont trompés, a déclaré Aaron Sojourner, économiste du travail à l'Institut W.E. Upjohn pour la recherche sur l'emploi. "L'inflation a été vaincue, et les emplois sont vivants", a déclaré Sojourner.

La métaphore ne vient pas d'un manuel d'Économie 101. La Fed ne diffuse pas quelque sorte d'alerte lorsque les imaginary economic landing gear touch down. Tout comme une récession, cela ne peut être confirmé qu'après coup.

Actuellement, nous avons des prix stables et un haut niveau d'emploi.

Sojourner se demande combien de temps l'économie doit "rester" dans cet état pour que tout le monde se détende. Un peu plus longtemps – disons, quelques mois de plus – serait idéal.

Des événements imprévus dans les prochaines semaines et mois pourraient potentiellement modifier le paysage économique, mais le rapport impressionnant sur l'emploi de septembre a apporté un soulagement à de nombreux économistes préoccupés par le rapport sur l'emploi de juillet, qui semblait plutôt morose avant une correction vendredi.

Pour résumer, les employeurs ont ajouté 254 000 emplois en septembre, selon les statistiques du Bureau of Labor Statistics vendredi, bien au-delà de l'attendu 140 000. Le taux de chômage est passé à 4,1 % de 4,2 %.

Comme l'a expliqué l'économiste Justin Wolfers, les craintes d'un marché de l'emploi ralentissant étaient infondées, car les données étaient incomplètes. Les trois derniers mois ont vu une moyenne de gains d'emplois mensuels de 186 000, ce qui est souhaitable.

Certains pessimistes reconnaissent même leur erreur. L'ancien président de la Federal Reserve Bank of New York, Bill Dudley, un forecast vocal de 'atterrissage difficile', a admis à Bloomberg qu'il avait été trop pessimiste.

"J'ai été excessivement pessimiste quant aux risques d'un 'atterrissage difficile' pour l'économie américaine pendant les dernières années", a-t-il écrit dans un éditorial. "Il est raisonnable de conclure que ... une récession reste extrêmement peu probable."

Pour être clair, Dudley ne voulait pas de récession. Il n'était pas une voix isolée doutant de la possibilité d'un atterrissage en douceur. Comme l'a déclaré l'ancien secrétaire au Trésor Larry Summers à Bloomberg, "Les atterrissages en douceur sont le triomphe de l'espoir sur l'expérience, mais parfois l'espoir bat l'expérience."

Malgré les révisions de Dudley et d'autres, ils insistent sur l'importance du marché du travail.

Au moins un économiste pense qu'il est temps de changer de métaphore. "Nous devrions abandonner le discours sur l'atterrissage en douceur vs atterrissage difficile et commencer à discuter d'une forte expansion en milieu de cycle", a déclaré Joe Brusuelas, économiste en chef de RSM. Une récession, a-t-il argumenté, "n'arrivera pas".

La communauté des affaires a été soutenue par l'amélioration régulière du marché de l'emploi, de nombreuses entreprises expérience

Lire aussi: