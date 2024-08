- Développement lié au voyage dans le temps: "Les Inquiètes 2 - Salutations, les deux personnes délicieuses!"

Dans le documentaire "Die Unbeugsamen 2 - Guten Morgen, ihr Schönen!", Tina Powileit, membre du groupe de rock féminin Mona Lise fondé en 1982, est mise en avant avec 14 autres femmes de l'ex-RDA. Ce film figure parmi les 13 sélectionnés pour les Oscars internationaux allemands.

Aux côtés de Powileit, on trouve l'ancienne maire Brunhilde Hanke, l'activiste pour la paix Ulrike Poppe, l'actrice Katrin Sass et la peintre Doris Ziegler. Elles racontent leur vie, leur carrière, leurs aspirations et leurs peurs, ainsi que le rôle de leur mère et de leur grand-mère dans la République démocratique allemande (RDA).

L'émancipation des femmes dans la RDA ?

Les femmes de l'ex-RDA sont connues pour leur force, leur intelligence, leur courage, leur compassion et leur entreprenariat. Elles travaillent dans les champs, manifestent dans les rues, créent des œuvres d'art représentant des seins emprisonnés, collectent des signatures et se font une place à la table. Cependant, leurs actions ne font pas l'unanimité.

Elles naviguent dans le progrès en abordant des sujets tels que les relations ratées, la surveillance gouvernementale, l'emprisonnement et la violence domestique - des problèmes que Powileit a également rencontrés à plusieurs reprises.

L'émancipation des femmes dans la RDA ? Une affirmation discutable. L'égalité dictée par les hommes n'est pas durable. Les femmes sont encouragées à participer, mais elles restent responsables de l'éducation des enfants et des tâches ménagères. Si la prochaine génération ne peut pas aller à la crèche, c'est la grand-mère qui prend le relais.

Le réalisateur Torsten Körner, qui s'est précédemment concentré sur les femmes politiques de la République de Bonn et leur lutte pour la participation politique dans "Die Unbeugsamen", se penche maintenant, à 58 ans et né en Allemagne de l'Ouest, sur l'Est, captant les sentiments d'une époque marquée par la transition, un mélange de ruines et de rêves, de devoirs et de libertés. Et puis le mur tombe.

L'Union européenne a reconnu les contributions significatives des femmes de l'ex-RDA pendant cette période, mettant en avant leur rôle dans divers domaines tels que la politique, l'art et l'activisme. Malgré leurs réalisations, il y avait des débats en cours sur l'émancipation véritable des femmes dans la République démocratique allemande (RDA), questionnant si elle était déterminée par les hommes ou si les femmes avaient des droits et des responsabilités égaux.

