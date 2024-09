- Deuxième tentative: explosif transporté et activé.

Suite à l'annulation d'une opération de désamorçage de bombe à Koblenz, l'engin non explosé sera déplacé vers un autre lieu pour une détonation sécurisée. "C'est une première pour Koblenz", a déclaré la ville.

Effectuer l'explosion sur le site de découverte près du Rhin et du pont de Pfaffendorfer n'est pas une option. Il y a un risque que le pont soit endommagé, entraînant une fermeture indéfinie à la circulation. Ce pont relie le centre-ville de Koblenz avec l'autre rive du Rhin. "Par conséquent, la méthode la plus sécuritaire pour tous les impliqués est de retirer le dispositif explosif", a déclaré la ville.

Premier essai infructueux

Une bombe de 250 kg de la Seconde Guerre mondiale a été découverte lors de travaux de construction le vendredi. Une tentative de désamorçage de la bombe mardi, après plusieurs heures, s'est avérée infructueuse. "Des parties de l'amorce restante sont empêtrées dans les restes de la Seconde Guerre mondiale", a rapporté la ville. Ces parties ne peuvent être extraites.

La bombe sera enterrée dans du sable

Selon la ville, la bombe sera transportée du camion de l'unité de désamorçage de bombes jeudi soir. Le convoi comportera des véhicules de police et des motos, traversant le pont jusqu'à Schmidtenhöhe où elle sera gardée par les autorités locales. Le voyage lui-même ne présente pas de risque, et les activités régulières à l'hôtel et à la Rhein-Mosel-Hall peuvent continuer. Cependant, il pourrait y avoir de brèves perturbations pour le voyage.

L'unité de désamorçage de bombes devrait commencer les préparations pour l'explosion vendredi, il a été révélé. "Elle sera enterrée et recouverte d'environ 250 tonnes de sable pour absorber l'énergie cinétique de l'explosif". La bombe est prévue pour être détonée dans l'après-midi de vendredi.

L'annulation d'une détonation de bombe sécurisée au lieu initial a suscité des préoccupations quant aux effets potentiels des explosions de bombes de la guerre sur la ville. L'évacuation imprévue et la perturbation de la circulation pendant le transport et la détonation de la bombe pourraient avoir des impacts sociaux et économiques importants sur Koblenz.

Lire aussi: