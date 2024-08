Deuxième personne accusée de crimes de haine dans des actes de vandalisme antisémite dans les maisons de responsables de musées de New York, selon les dossiers judiciaires.

Samuel Seligson est poursuivi pour quatre chefs d'accusation de vandalisme qualifié en tant que crime haineux et quatre chefs d'accusation de vandalisme qualifié pour avoir vandalisé, avec d'autres, les domiciles de la directrice du musée de Brooklyn, Anne Pasternak, et de la présidente et directrice générale, Kimberly Panicek Trueblood, en juin, selon une plainte criminelle.

L'enquête se poursuit, selon un porte-parole du New York City Police Department.

CNN a contacté l'avocat de Seligson, Leena Widdi, pour obtenir des commentaires. Seligson est en liberté surveillée et doit comparaître devant le tribunal criminel de Brooklyn en novembre, selon les procureurs.

La semaine dernière, la police a arrêté Taylor Pelton, 28 ans, pour les mêmes chefs d'accusation, selon les dossiers judiciaires. Son avocat, Moira Meltzer-Cohen, a refusé de commenter. Pelton est en liberté surveillée et doit être présentée à l'audience preliminary en octobre, selon le bureau du procureur du comté de Kings.

Les procureurs ont refusé de commenter.

De la peinture rouge a été projetée sur les portes et les fenêtres de la maison de Pasternak le 12 juin, et une pancarte remplie d'empreintes de mains rouges faisant référence à elle et au musée a été laissée suspendue à l'entrée, CNN a rapporté précédemment.

Des triangles inversés rouges ont également été peints sur les fenêtres et les portes. Le triangle rouge inversé est un symbole utilisé par la branche militaire de Hamas pour indiquer des cibles israéliennes et juives, selon la Ligue anti-diffamation.

Le 12 juin également, les vandales ont prétendument tagué le devant et le trottoir du bâtiment de Trueblood, et ont accroché une banderole décorée de triangles inversés rouges et faisant référence à elle par son nom, selon la plainte.

Les États-Unis ont connu une augmentation des incidents antijuifs depuis les attaques de Hamas contre Israël le 7 octobre, selon les données de la LDJ. Les données les plus récentes de l'organisation, qui suit les incidents antijuifs aux États-Unis depuis 1979, ont montré une augmentation de 140 % des incidents de 2022 à 2023, avec une augmentation "dramatique" après le 7 octobre. Selon les données de la NYPD, 329 incidents de haine ont eu lieu à New York

