- Deuxième mois de juillet le plus froid depuis le début des relevés

Température mondiale atteint un niveau record en juillet

La température mondiale en juillet dernier a atteint le deuxième niveau le plus élevé jamais enregistré. Le mois a été de 1,48 degrés Celsius supérieur à la moyenne estimée de juillet pour la période de référence préindustrielle de 1850 à 1900, selon le Service européen Copernicus des changements climatiques. Seule la précédente année de juillet a été plus chaude.

Pour déterminer la température, des milliards de mesures provenant de satellites, de navires, d'avions et de stations météorologiques du monde entier sont combinées. La température moyenne de l'air en juillet était de 16,91 degrés - seulement 0,04 degré de moins que le record de l'année dernière.

Fin de la série de records

De juin 2023 à juin 2024, Copernicus a annoncé un nouveau record de chaleur chaque mois. Cette série de 13 mois de records s'est maintenant terminée - "mais de justesse", souligne Samantha Burgess, directrice adjointe de Copernicus.

"Le tableau général n'a pas changé, notre climat continue de se réchauffer", déclare-t-elle. "Les conséquences dévastatrices du changement climatique sont en cours depuis des décennies et se poursuivront jusqu'à ce que les émissions mondiales de gaz à effet de serre atteignent zéro."

Journées les plus chaudes

Le phénomène météorologique naturel El Niño aurait pu contribuer à ces records de température. Il se produit tous les quelques années, entraînant une augmentation des températures de la mer dans certaines parties du Pacifique et des températures de l'air plus élevées. Copernicus signale que son homologue, La Niña, se développe actuellement.

Malgré la légère baisse pour l'ensemble du mois, les températures moyennes les plus élevées jamais enregistrées ont été observées en juillet : le 22 et le 23 juillet, les températures moyennes mondiales étaient respectivement de 17,16 et 17,15 degrés. Compte tenu de cette petite différence, qui se situe dans le facteur d'incertitude des données, il est impossible de dire avec certitude quel jour a été le plus chaud, selon Copernicus.

Europe : pas si chaude dans le nord-ouest

En Europe, la température moyenne en juillet a dépassé la moyenne des mois de juillet de 1991 à 2020 de 1,49 degré. Cela en fait le deuxième juillet le plus chaud jamais enregistré en Europe. Alors que

Lire aussi: