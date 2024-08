- Deuxième défaite du Darmstadt lors du deuxième match de la saison

La série de défaites de SV Darmstadt 98 se poursuit. Lors de la deuxième journée de la 2. Bundesliga, les Lilas ont été battus 1:3 (1:0) à l'extérieur face à SC Paderborn, malgré avoir pris l'avantage.

Après la sixième défaite consécutive en championnat, l'entraîneur des Lilas, Torsten Lieberknecht, a déclaré sur la chaîne de télévision Sky que son équipe avait rendu les choses trop faciles à Paderborn. "Si vous ne marquez pas vos occasions, vous devez défendre correctement." En première mi-temps, son équipe l'avait fait très bien, a-t-il déclaré.

Après un premier moitié de match solide et un but mérité par Oscar Vilhelmsson (7.), le promu de Bundesliga s'est effondré. Lieberknecht a souligné que son équipe avait perdu le match en deuxième mi-temps.

Sebastian Klaas (53.), Filip Bilbija (64.) et Ilyas Ansah (83.) ont renversé le score et ont permis à Paderborn de réaliser un début de saison parfait avec six points en deux matchs devant 12 972 spectateurs à l'Home-Deluxe-Arena.

Une première mi-temps solide n'a pas suffi pour un point

Darmstadt, quant à lui, reste sans point. Ils ont bien commencé et ont pris l'avantage grâce au but de Vilhelmsson après une belle passe de Kai Klefisch. Encouragés par l'avance précoce, Darmstadt a contrôlé le match et a perturbé la construction du jeu de Paderborn.

Paderborn a trouvé son rythme en deuxième mi-temps. Après une erreur défensive, Klaas a marqué de l'extérieur de la surface. Darmstadt a eu du mal et Bilbija et Ansah ont assuré la victoire pour les locaux.

Lieberknecht est apparu sur Sky après le match, malgré une première mi-temps claire pour Darmstadt, leurs occasions n'ont pas été converties, ce qui a entraîné les difficultés de l'équipe en deuxième mi-temps.

