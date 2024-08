- Deuxième corps récupéré dans les débris de l'hôtel.

Quatre jours après l'effondrement de l'hôtel à Kröv sur la Moselle, le deuxième corps a été récupéré. Il s'agit du propriétaire de l'hôtel, ont annoncé les policiers de Trèves. L'homme et une femme avaient perdu la vie dans l'accident du mardi soir. La femme décédée avait déjà été retirée des décombres le mercredi.

Avant que le corps de l'homme décédé puisse être récupéré, de grandes parties de l'hôtel ont dû être démolies. La raison : un expert a jugé le bâtiment hautement instable. De plus, le corps se trouvait à un endroit inaccessible.

Un étage entier de l'hôtel de la ville de la Moselle s'est effondré. Outre les deux morts, sept personnes ont été blessées et ont été secourues des décombres plusieurs heures après. Parmi elles se trouvait un enfant de deux ans.

Un expert a inspecté les lieux jeudi et a recommandé la démolition pour récupérer en toute sécurité le corps. La cause de l'accident reste inconnue. Le parquet a ouvert une enquête sur les décès et a chargé l'expert de déterminer comment l'accident a pu se produire.

La recommandation de l'expert de démolir des parties de l'hôtel était motivée par des préoccupations pour la sécurité.

