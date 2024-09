Deux voyageurs subissent des soins médicaux suite à des blessures, résultant d'un incident, sur un avion United, après que l'équipage du cockpit ait réagi à une alerte de proximité.

Selon United Airlines, lors de son approche vers l'aéroport international de San Francisco en provenance de Newark, dans le New Jersey, jeudi dernier, le vol 2428 a réduit sa vitesse de descente en raison de la présence d'un autre avion à une altitude plus basse. Deux passagers ont été blessés et ont été transportés à l'hôpital. United a fourni ces informations dans un communiqué.

Selon un rapport de l'incident de la FAA, un passager a subi des blessures graves et un autre des blessures légères jeudi dernier. Cela s'est produit en réponse à une alerte de système d'évitement de collision de trafic, ou alerte TCAS.

Les alertes TCAS sont considérées comme des avertissements graves d'une collision imminente avec un autre avion, et les pilotes sont tenus de prendre des mesures immédiates.

L'incident s'est produit à une altitude de 31 000 pieds, selon les données de FlightRadar24, et s'est produit près du lac Berryessa, à environ 110 kilomètres au nord de San Francisco. FlightRadar24 a révélé qu'un vol Southwest Airlines se trouvait 900 mètres en dessous du vol United, tandis qu'un vol SkyWest se trouvait 300 mètres en dessous.

L'administration de l'aviation fédérale, qui supervise la circulation aérienne, a déclaré qu'il n'y avait pas de violation de la distance de sécurité.

Les enregistrements audio de LiveATC.net ont capturé les pilotes signalant une urgence médicale et informant les contrôleurs de la circulation aérienne d'Oakland qu'un passager avait peut-être fracturé une cheville et que d'autres passagers avaient été blessés pendant une alerte RA (RCAS).

United Airlines a confirmé à CNN que le signal lumineux de la ceinture de sécurité était allumé pendant l'incident et que l'un des passagers blessés n'était pas attaché.

À ce jour, le Conseil national de la sécurité des transports n'a pas commencé d'enquête, mais un porte-parole a informé CNN que l'agence collecte des informations préliminaires.

Jeudi dernier, l'incident en vol marque la dernière instance d'une quasi-collision potentielle. Le 12 septembre, un vol Alaska Airlines a été obligé d'interrompre son décollage à Nashville en raison d'un vol Southwest qui croisait la même piste. Deux jours plus tôt, l'extrémité de l'aile d'un A350 Delta Air Lines a heurté un petit avion régional alors que les deux avions roulaient, ce qui a entraîné la séparation de la queue de l'avion régional.

Les passagers blessés ont été transportés à l'hôpital pour recevoir des soins supplémentaires.United Airlines coopère avec les autorités d'enquête pour recueillir plus d'informations sur l'incident.

